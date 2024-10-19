Захарова прокомментировала расследование Дании по "Северным потокам"
Захарова отметила слова капитана о кораблях США перед ЧП на "Северных потоках"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне страны менее чем за неделю до диверсии на "Северных потоках".
Дипломат обратила внимание на опубликованное 26 сентября расследование датских журналистов о причинах взрыва. По ее словам, капитан островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен заявил, что "последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва", а именно американские военные корабли с выключенными транспондерами.
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"Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы", — написала Захарова в Telegram-канале.
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"Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе "Владимире З.", что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?" — задалась вопросом Захарова.
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Официальный представитель МИД добавила, что позже на фоне заявлений этого капитана "Кремль был в очередной раз обвинен датскими СМИ в осуществлении "кампании дезинформации" и пропаганде".
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"В этой связи вопрос: а угрозы Байдена уничтожить "Северный поток — 2"? А обещания Виктории Нуланд прекратить его работу?" — добавила она.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.