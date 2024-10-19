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Захарова прокомментировала расследование Дании по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.10.2024
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11:05 19.10.2024 (обновлено: 12:19 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/zaharova-1978872519.html
Захарова прокомментировала расследование Дании по "Северным потокам"
Захарова прокомментировала расследование Дании по "Северным потокам" - РИА Новости, 19.10.2024
Захарова прокомментировала расследование Дании по "Северным потокам"
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне страны РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:05
2024-10-19T12:19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне страны менее чем за неделю до диверсии на "Северных потоках".Дипломат обратила внимание на опубликованное 26 сентября расследование датских журналистов о причинах взрыва. По ее словам, капитан островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен заявил, что "последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва", а именно американские военные корабли с выключенными транспондерами. &quot;Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы&quot;, — написала Захарова в Telegram-канале.Она также поинтересовалась, опрашивали ли этого мужчину следователи из Дании, Швеции и Германии и есть ли его слова в архивах расследования. "Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе "Владимире З.", что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?" — задалась вопросом Захарова.Официальный представитель МИД добавила, что позже на фоне заявлений этого капитана "Кремль был в очередной раз обвинен датскими СМИ в осуществлении "кампании дезинформации" и пропаганде". "В этой связи вопрос: а угрозы Байдена уничтожить "Северный поток — 2"? А обещания Виктории Нуланд прекратить его работу?" — добавила она.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976794473.html
https://ria.ru/20240927/daniya-1974967377.html
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в мире, россия, дания, европа, мария захарова, виктория нуланд, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Дания, Европа, Мария Захарова, Виктория Нуланд, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Захарова прокомментировала расследование Дании по "Северным потокам"

Захарова отметила слова капитана о кораблях США перед ЧП на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне страны менее чем за неделю до диверсии на "Северных потоках".
Дипломат обратила внимание на опубликованное 26 сентября расследование датских журналистов о причинах взрыва. По ее словам, капитан островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен заявил, что "последние два года его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва", а именно американские военные корабли с выключенными транспондерами.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Нарышкин прокомментировал ход расследования по "Северным потокам"
7 октября, 15:35
«

"Вдумайтесь: меньше чем за неделю до взрыва американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы", — написала Захарова в Telegram-канале.

Она также поинтересовалась, опрашивали ли этого мужчину следователи из Дании, Швеции и Германии и есть ли его слова в архивах расследования.
«
"Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе "Владимире З.", что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?" — задалась вопросом Захарова.
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Официальный представитель МИД добавила, что позже на фоне заявлений этого капитана "Кремль был в очередной раз обвинен датскими СМИ в осуществлении "кампании дезинформации" и пропаганде".
«
"В этой связи вопрос: а угрозы Байдена уничтожить "Северный поток — 2"? А обещания Виктории Нуланд прекратить его работу?" — добавила она.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В миреРоссияДанияЕвропаМария ЗахароваВиктория НуландДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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