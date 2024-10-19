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"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
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12:29 19.10.2024 (обновлено: 12:35 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/yug-1978879890.html
"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ
"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:29
2024-10-19T12:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ

Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ, противник потерял до 830 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР.
"Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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