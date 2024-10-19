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"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ
"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ
Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:29
2024-10-19T12:29
2024-10-19T12:35
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ
Группировка "Юг" отразила две контратаки ВСУ, противник потерял до 830 военных