https://ria.ru/20241019/yug-1978879890.html

"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ

"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024

"Южная" группировка отразила две контратаки ВСУ

Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:29

2024-10-19T12:29

2024-10-19T12:35

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки отразили две атаки, уничтожили склад боеприпасов, ВСУ потеряли до 830 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 59-й мотопехотной, 3-й, 10-й горно-штурмовых бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Никифоровка и Звановка в ДНР."Отражены две контратаки штурмовых групп противника. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Потери ВСУ составили до 830 военнослужащих, два автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность