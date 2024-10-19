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Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене - РИА Новости, 19.10.2024
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00:13 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/yemen-1978845673.html
Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене
Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене - РИА Новости, 19.10.2024
Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене
Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости в пятницу вечером источник в местных органах власти. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T00:13
2024-10-19T00:13
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости в пятницу вечером источник в местных органах власти. "Американские и британские истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", - отметил источник. Ранее в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их военно-воздушные силы предприняли с помощью беспилотников обстрел торгового судна в Аравийском море из-за нарушения им запрета хуситов на заход в израильские порты. Выступая в пятницу с соболезнованиями по случаю убийства Израилем лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, руководитель "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они будут поддерживать борьбу палестинцев до их победы.
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ходейда (город), яхья синвар, хамас, ансар алла, сша, великобритания, в мире
Ходейда (город), Яхья Синвар, ХАМАС, Ансар Алла, США, Великобритания, В мире
Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене

ВВС США и Британии нанесли новые удары по Ходейде на западе Йемена

© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
Американский истребитель перед взлетом с авианосца Дуайт Д. Эйзенхауэр (CVN 69) в Красном море - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости в пятницу вечером источник в местных органах власти.
«
"Американские и британские истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", - отметил источник.
Ранее в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их военно-воздушные силы предприняли с помощью беспилотников обстрел торгового судна в Аравийском море из-за нарушения им запрета хуситов на заход в израильские порты.
Выступая в пятницу с соболезнованиями по случаю убийства Израилем лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, руководитель "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они будут поддерживать борьбу палестинцев до их победы.
Флаг Йемена - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи Йемена
20 сентября, 17:52
 
Ходейда (город)Яхья СинварХАМАСАнсар АллаСШАВеликобританияВ мире
 
 
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