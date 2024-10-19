https://ria.ru/20241019/yemen-1978845673.html

Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене

Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене - РИА Новости, 19.10.2024

Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене

Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости в пятницу вечером источник в местных органах власти. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T00:13

2024-10-19T00:13

2024-10-19T00:13

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости в пятницу вечером источник в местных органах власти. "Американские и британские истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", - отметил источник. Ранее в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их военно-воздушные силы предприняли с помощью беспилотников обстрел торгового судна в Аравийском море из-за нарушения им запрета хуситов на заход в израильские порты. Выступая в пятницу с соболезнованиями по случаю убийства Израилем лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, руководитель "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они будут поддерживать борьбу палестинцев до их победы.

https://ria.ru/20240920/britanija-1973900551.html

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ходейда (город), яхья синвар, хамас, ансар алла, сша, великобритания, в мире