Источник: США и Британия нанесли новые удары по Ходейде в Йемене
ВВС США и Британии нанесли новые удары по Ходейде на западе Йемена
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin WattАмериканский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море
© Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
Американский истребитель перед взлетом с авианосца "Дуайт Д. Эйзенхауэр" (CVN 69) в Красном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 19 окт - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла два удара по провинции Ходейда на западе Йемена, сообщил РИА Новости в пятницу вечером источник в местных органах власти.
«
"Американские и британские истребители совершили два рейда на объекты движения "Ансар Аллах" в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена", - отметил источник.
Ранее в пятницу военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что их военно-воздушные силы предприняли с помощью беспилотников обстрел торгового судна в Аравийском море из-за нарушения им запрета хуситов на заход в израильские порты.
Выступая в пятницу с соболезнованиями по случаю убийства Израилем лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, руководитель "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они будут поддерживать борьбу палестинцев до их победы.
Британские ВМС сообщили об инциденте вблизи Йемена
20 сентября, 17:52