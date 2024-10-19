https://ria.ru/20241019/yaponiya-1978848646.html

СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера

СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера

Мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей в Японии Либерально-демократической партии, а затем попытался на машине... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T02:23

2024-10-19T02:23

2024-10-19T05:32

в мире

япония

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей в Японии Либерально-демократической партии, а затем попытался на машине протаранить канцелярию премьер-министра, сообщил телеканал NHK.Рано утром в субботу мужчина бросил пять—шесть бутылок в здание штаб-квартиры партии. Около здания и сейчас стоит минивэн полиции с незначительными следами обгорания.После этого он попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра, но автомобиль застрял в ограде. После этого он попытался бросить дымовую шашку, но был задержан полицией.Использовавшийся для тарана белый минивэн обгорел внутри. Около него обнаружены зажигалка, бытовые газовые баллоны, а также пластмассовые канистры для керосина или бензина.

https://ria.ru/20240916/prezident-1972995757.html

япония

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в мире, япония