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СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера - РИА Новости, 19.10.2024
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02:23 19.10.2024 (обновлено: 05:32 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/yaponiya-1978848646.html
СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера
СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера
Мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей в Японии Либерально-демократической партии, а затем попытался на машине... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T02:23
2024-10-19T05:32
в мире
япония
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей в Японии Либерально-демократической партии, а затем попытался на машине протаранить канцелярию премьер-министра, сообщил телеканал NHK.Рано утром в субботу мужчина бросил пять—шесть бутылок в здание штаб-квартиры партии. Около здания и сейчас стоит минивэн полиции с незначительными следами обгорания.После этого он попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра, но автомобиль застрял в ограде. После этого он попытался бросить дымовую шашку, но был задержан полицией.Использовавшийся для тарана белый минивэн обгорел внутри. Около него обнаружены зажигалка, бытовые газовые баллоны, а также пластмассовые канистры для керосина или бензина.
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в мире, япония
В мире, Япония
СМИ: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера

NHK: японец попытался протаранить машиной канцелярию премьера

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в штаб-квартиру правящей в Японии Либерально-демократической партии, а затем попытался на машине протаранить канцелярию премьер-министра, сообщил телеканал NHK.
Рано утром в субботу мужчина бросил пять—шесть бутылок в здание штаб-квартиры партии. Около здания и сейчас стоит минивэн полиции с незначительными следами обгорания.
После этого он попытался на машине протаранить здание канцелярии премьер-министра, но автомобиль застрял в ограде. После этого он попытался бросить дымовую шашку, но был задержан полицией.
Использовавшийся для тарана белый минивэн обгорел внутри. Около него обнаружены зажигалка, бытовые газовые баллоны, а также пластмассовые канистры для керосина или бензина.
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