https://ria.ru/20241019/vzryvy-1978922901.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 19.10.2024

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T21:38

2024-10-19T21:38

2024-10-19T21:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Взрывы в Одесской области", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, одесская область, вооруженные силы украины