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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 19.10.2024

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:13

2024-10-19T18:13

2024-10-19T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская область

киев

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, запорожская область, киев, вооруженные силы украины, украина