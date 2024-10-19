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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 19.10.2024
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:13
2024-10-19T18:13
2024-10-19T18:13
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Запорожье прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Запорожье прогремела серия взрывов