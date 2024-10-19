https://ria.ru/20241019/vzryv-1978924922.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024

В Одессе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщило местное издание "Думская". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T22:12

2024-10-19T22:12

2024-10-19T22:12

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщило местное издание "Думская". "Взрыв в Одессе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.00 мск, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, одесса, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина