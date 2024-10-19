https://ria.ru/20241019/vzryv-1978869721.html

СК возбудил дело после взрыва газа в Тамбовской области

СК возбудил дело после взрыва газа в Тамбовской области - РИА Новости, 19.10.2024

СК возбудил дело после взрыва газа в Тамбовской области

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Тамбовской области,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:19

2024-10-19T10:19

2024-10-19T10:21

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам возбуждено после взрыва газа в многоквартирном доме в Тамбовской области, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники. Позже открытое горение было ликвидировано. Предварительно, в результате произошедшего три человека погибли."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978862332.html

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона. 2024-10-19T10:19 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)