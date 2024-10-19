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Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех - РИА Новости, 19.10.2024
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10:08 19.10.2024 (обновлено: 10:38 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978868149.html
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех - РИА Новости, 19.10.2024
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех
Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:08
2024-10-19T10:38
происшествия
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале."При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли", — уточнили в ведомстве.Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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РИА Новости
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96
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60
353
60
Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области
За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона.
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происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех

МЧС: число жертв взрыва газа в доме в Тамбовской области достигло трех

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале.
«
"При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли", — уточнили в ведомстве.
Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.
Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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ПроисшествияТамбовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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