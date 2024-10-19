https://ria.ru/20241019/vzryv-1978868149.html
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех - РИА Новости, 19.10.2024
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех
Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:08
2024-10-19T10:08
2024-10-19T10:38
происшествия
тамбовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале."При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли", — уточнили в ведомстве.Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978862483.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области
За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона.
2024-10-19T10:08
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех
МЧС: число жертв взрыва газа в доме в Тамбовской области достигло трех