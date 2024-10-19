https://ria.ru/20241019/vzryv-1978868149.html

Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех

Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех - РИА Новости, 19.10.2024

Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло трех

Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:08

2024-10-19T10:08

2024-10-19T10:38

происшествия

тамбовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978864399_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_080ebc94e9a9f2b8357a383566ba0f8c.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Количество жертв при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области выросло до трех, сообщило МЧС в Telegram-канале."При разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Всего пострадали пять человек, из них трое погибли", — уточнили в ведомстве.Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Жителей дома эвакуировали, сейчас с ними работают психологи. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

https://ria.ru/20241019/vzryv-1978862483.html

тамбовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в жилом доме в Тамбовской области За медпомощью после взрыва газа в жилом доме в Тамбовской области обратились восемь человек, сообщили власти региона. 2024-10-19T10:08 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тамбовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)