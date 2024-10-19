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В доме в Кирсанове ликвидировали открытое горение после взрыва газа - РИА Новости, 19.10.2024
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09:04 19.10.2024 (обновлено: 09:40 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978862332.html
В доме в Кирсанове ликвидировали открытое горение после взрыва газа
В доме в Кирсанове ликвидировали открытое горение после взрыва газа - РИА Новости, 19.10.2024
В доме в Кирсанове ликвидировали открытое горение после взрыва газа
Открытое горение в жилом доме в Кирсанове, где взорвался бытовой газ, ликвидировано, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций, сообщили в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:04
2024-10-19T09:40
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме в Кирсанове, где взорвался бытовой газ, ликвидировано, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. Предварительно, два человека погибли. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники."Открытое горение в Кирсанове ликвидировано. Спасатели продолжают проливку и разборку конструкций", - говорится в сообщении.В Telegram-канале МЧС РФ сообщается, что с жильцами дома в работают психологи МЧС России. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
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Открытое горение в жилом доме в Кирсанове ликвидировано
Открытое горение в жилом доме в Кирсанове, где взорвался бытовой газ, ликвидировано, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций, сообщило МЧС. Прокуратура проверит исполнение законодательства при эксплуатации газового оборудования, сообщило региональное ведомство.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В доме в Кирсанове ликвидировали открытое горение после взрыва газа

В жилом доме в Кирсанове, где взорвался газ, ликвидировали открытое горение

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме в Кирсанове, где взорвался бытовой газ, ликвидировано, спасатели продолжают проливку и разборку конструкций, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил утром субботы о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанов. Предварительно, два человека погибли. Позже в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. К ликвидации последствий привлечены 34 человека и 18 единиц техники.
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"Открытое горение в Кирсанове ликвидировано. Спасатели продолжают проливку и разборку конструкций", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале МЧС РФ сообщается, что с жильцами дома в работают психологи МЧС России. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения на 60 человек.
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