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Глава Минобороны Абхазии поручил закрыть выставку с фото террориста Басаева - РИА Новости, 19.10.2024
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19:25 19.10.2024 (обновлено: 19:53 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/vystavka-1978912895.html
Глава Минобороны Абхазии поручил закрыть выставку с фото террориста Басаева
Глава Минобороны Абхазии поручил закрыть выставку с фото террориста Басаева - РИА Новости, 19.10.2024
Глава Минобороны Абхазии поручил закрыть выставку с фото террориста Басаева
Министерство обороны Абхазии поручило временно закрыть выставку о героях республики в государственном музее из-за фотографий террориста Шамиля Басаева и... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:25
2024-10-19T19:53
абхазия
шамиль басаев
происшествия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министерство обороны Абхазии поручило временно закрыть выставку о героях республики в государственном музее из-за фотографий террориста Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова*, сообщается на сайте ведомства."Руководством Министерства обороны было предложено Государственному музею временно закрыть выставку, переработать экспозицию и вернуть ее на прежнее место без вышеуказанных лиц. Экспозиция была снята на доработку", — говорится в сообщении.Уточняется, что министр обороны страны генерал-полковник Владимир Ануа вместе с заместителями посетил экспозицию, посвященную Героям Абхазии, где в числе экспонатов разместили фотографии людей, "запятнавших высокое звание своими действиями и высказываниями".Ранее сотрудник музея сообщал РИА Новости, что фото террориста Шамиля Басаева, которое выставлялось в абхазском государственном музее, убрали в архив после обращения посольства России в Сухуме. По его словам, министр обороны посетил музей и настоял на закрытии экспозиции. Фотографии были убраны в архив.Скандал вокруг фотографии Басаева в музее разгорелся в сентябре после того, как в российских Telegram-каналах сообщили, что портрет террориста висит в музее с пометкой "Герой Абхазии".Шамиль Басаев воевал на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте в 1992-1993 годах, был заместителем абхазского министра обороны. Первый президент республики Владислав Ардзинба наградил его медалью "Герой Абхазии". Басаев причастен к организации целого ряда терактов в России, в том числе к захвату заложников в Буденновске на Ставрополье (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004). Террорист был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.* Лицо, признанное иностранным агентом в России
https://ria.ru/20241004/basaev-1976447231.html
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абхазия, шамиль басаев, происшествия
Абхазия, Шамиль Басаев, Происшествия
Глава Минобороны Абхазии поручил закрыть выставку с фото террориста Басаева

Госмузей Абхазии закрыл выставку с фото Басаева после визита главы Минобороны

© Фото : Абхазский государственный музейАбхазский государственный музей
Абхазский государственный музей - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Абхазский государственный музей
Абхазский государственный музей. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министерство обороны Абхазии поручило временно закрыть выставку о героях республики в государственном музее из-за фотографий террориста Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова*, сообщается на сайте ведомства.
"Руководством Министерства обороны было предложено Государственному музею временно закрыть выставку, переработать экспозицию и вернуть ее на прежнее место без вышеуказанных лиц. Экспозиция была снята на доработку", — говорится в сообщении.
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Уточняется, что министр обороны страны генерал-полковник Владимир Ануа вместе с заместителями посетил экспозицию, посвященную Героям Абхазии, где в числе экспонатов разместили фотографии людей, "запятнавших высокое звание своими действиями и высказываниями".
Ранее сотрудник музея сообщал РИА Новости, что фото террориста Шамиля Басаева, которое выставлялось в абхазском государственном музее, убрали в архив после обращения посольства России в Сухуме. По его словам, министр обороны посетил музей и настоял на закрытии экспозиции. Фотографии были убраны в архив.
Скандал вокруг фотографии Басаева в музее разгорелся в сентябре после того, как в российских Telegram-каналах сообщили, что портрет террориста висит в музее с пометкой "Герой Абхазии".
Шамиль Басаев воевал на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте в 1992-1993 годах, был заместителем абхазского министра обороны. Первый президент республики Владислав Ардзинба наградил его медалью "Герой Абхазии". Басаев причастен к организации целого ряда терактов в России, в том числе к захвату заложников в Буденновске на Ставрополье (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004). Террорист был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.
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