Глава Минобороны Абхазии поручил закрыть выставку с фото террориста Басаева
Госмузей Абхазии закрыл выставку с фото Басаева после визита главы Минобороны
Абхазский государственный музей. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Министерство обороны Абхазии поручило временно закрыть выставку о героях республики в государственном музее из-за фотографий террориста Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова*, сообщается на сайте ведомства.
"Руководством Министерства обороны было предложено Государственному музею временно закрыть выставку, переработать экспозицию и вернуть ее на прежнее место без вышеуказанных лиц. Экспозиция была снята на доработку", — говорится в сообщении.
Уточняется, что министр обороны страны генерал-полковник Владимир Ануа вместе с заместителями посетил экспозицию, посвященную Героям Абхазии, где в числе экспонатов разместили фотографии людей, "запятнавших высокое звание своими действиями и высказываниями".
Ранее сотрудник музея сообщал РИА Новости, что фото террориста Шамиля Басаева, которое выставлялось в абхазском государственном музее, убрали в архив после обращения посольства России в Сухуме. По его словам, министр обороны посетил музей и настоял на закрытии экспозиции. Фотографии были убраны в архив.
Скандал вокруг фотографии Басаева в музее разгорелся в сентябре после того, как в российских Telegram-каналах сообщили, что портрет террориста висит в музее с пометкой "Герой Абхазии".
Шамиль Басаев воевал на стороне Абхазии в грузино-абхазском конфликте в 1992-1993 годах, был заместителем абхазского министра обороны. Первый президент республики Владислав Ардзинба наградил его медалью "Герой Абхазии". Басаев причастен к организации целого ряда терактов в России, в том числе к захвату заложников в Буденновске на Ставрополье (1995), в театральном центре на Дубровке в Москве (2002) и в Беслане в Северной Осетии (2004). Террорист был уничтожен 10 июля 2006 года в Ингушетии.
* Лицо, признанное иностранным агентом в России