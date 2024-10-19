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Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду - РИА Новости, 19.10.2024
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02:17 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/vygoda-1978846179.html
Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду
Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду - РИА Новости, 19.10.2024
Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду
Закон облагает слишком дешевые кредиты налогом на выгоду. Касается ли это получателей льготной ипотеки, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T02:17
2024-10-19T02:17
экономика
рэу имени г. в. плеханова
кредиты
кредит
ипотека
недвижимость
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Закон облагает слишком дешевые кредиты налогом на выгоду. Касается ли это получателей льготной ипотеки, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.По его словам, НДФЛ на материальную выгоду облагаются займы, полученные от организаций, созависимых с заемщиком по семейным или трудовым отношениям. Проще говоря, либо там работает сам человек, либо его родственники.Налог рассчитывается с учетом 2/3 минимального значения ключевой ставки Банка России на дату заключения договора или дату получения дохода. Облагается все, что ниже этого уровня. Ставка – 35% для резидентов и 30% для нерезидентов. Если кредит выдан в иностранной валюте, то вся сумма облагается по фиксированной ставке 9% годовых.С 1 января 2025 года этот НДФЛ коснется и покупателей жилья по льготным ставкам. Но далеко не всех, а лишь тех, кто взял кредит в банке, где работает, и по ставке ниже, чем по госпрограмме, и связан с ним трудовыми отношениями. Тогда банк, как налоговый агент, сам удержит налог из зарплаты – если, конечно, выгода действительно возникла, заключил Ахмадеев.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, кредиты, кредит, ипотека, недвижимость
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Кредиты, Кредит, Ипотека, Недвижимость
Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду

Доцент Ахмадеев: льготную ипотеку при ряде условий обложат налогом на выгоду

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудница в операционном зале банка
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Закон облагает слишком дешевые кредиты налогом на выгоду. Касается ли это получателей льготной ипотеки, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.
По его словам, НДФЛ на материальную выгоду облагаются займы, полученные от организаций, созависимых с заемщиком по семейным или трудовым отношениям. Проще говоря, либо там работает сам человек, либо его родственники.
Налог рассчитывается с учетом 2/3 минимального значения ключевой ставки Банка России на дату заключения договора или дату получения дохода. Облагается все, что ниже этого уровня. Ставка – 35% для резидентов и 30% для нерезидентов. Если кредит выдан в иностранной валюте, то вся сумма облагается по фиксированной ставке 9% годовых.
С 1 января 2025 года этот НДФЛ коснется и покупателей жилья по льготным ставкам. Но далеко не всех, а лишь тех, кто взял кредит в банке, где работает, и по ставке ниже, чем по госпрограмме, и связан с ним трудовыми отношениями. Тогда банк, как налоговый агент, сам удержит налог из зарплаты – если, конечно, выгода действительно возникла, заключил Ахмадеев.
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ЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаКредитыКредитИпотекаНедвижимость
 
 
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