https://ria.ru/20241019/vygoda-1978846179.html

Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду

Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду - РИА Новости, 19.10.2024

Раскрыто, какие льготные кредиты обложат налогом на выгоду

Закон облагает слишком дешевые кредиты налогом на выгоду. Касается ли это получателей льготной ипотеки, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T02:17

2024-10-19T02:17

2024-10-19T02:17

экономика

рэу имени г. в. плеханова

кредиты

кредит

ипотека

недвижимость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151504/10/1515041031_40:279:1873:1310_1920x0_80_0_0_7bba23ff75d76c5e091ffd090b5c25c3.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Закон облагает слишком дешевые кредиты налогом на выгоду. Касается ли это получателей льготной ипотеки, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.По его словам, НДФЛ на материальную выгоду облагаются займы, полученные от организаций, созависимых с заемщиком по семейным или трудовым отношениям. Проще говоря, либо там работает сам человек, либо его родственники.Налог рассчитывается с учетом 2/3 минимального значения ключевой ставки Банка России на дату заключения договора или дату получения дохода. Облагается все, что ниже этого уровня. Ставка – 35% для резидентов и 30% для нерезидентов. Если кредит выдан в иностранной валюте, то вся сумма облагается по фиксированной ставке 9% годовых.С 1 января 2025 года этот НДФЛ коснется и покупателей жилья по льготным ставкам. Но далеко не всех, а лишь тех, кто взял кредит в банке, где работает, и по ставке ниже, чем по госпрограмме, и связан с ним трудовыми отношениями. Тогда банк, как налоговый агент, сам удержит налог из зарплаты – если, конечно, выгода действительно возникла, заключил Ахмадеев.

https://ria.ru/20240904/kreditka-1970377954.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рэу имени г. в. плеханова, кредиты, кредит, ипотека, недвижимость