https://ria.ru/20241019/vybory-1978854191.html
Опрос показал, насколько Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах
Опрос показал, насколько Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах - РИА Новости, 19.10.2024
Опрос показал, насколько Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке свою соперницу от демократов Камалу Харрис во всех семи... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:09
2024-10-19T06:09
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке свою соперницу от демократов Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах, следует из анализа последних опросов, проведенного порталом RealClearPolitics. Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий - Республиканской или Демократической - и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада. Как отмечается, в общем во всех колеблющихся штатах 48,3% опрошенных готовы поддержать Трампа, 47,5% - Харрис. По данным портала, Трамп опережает Харрис на 1,4% в Аризоне и на 1,1% в Джорджии. В Северной Каролине экс-лидер опережает Харрис на 1%, в Мичигане - на 0,9%, в Неваде и Пенсильвании - на 0,5%, а в Висконсине - на 0,1%. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241015/vybory-1978061927.html
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в мире, сша, висконсин, мичиган, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Висконсин, Мичиган, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, насколько Трамп опережает Харрис в колеблющихся штатах
В семи колеблющихся штатах Трамп ненамного опережает Харрис, следует из опросов
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ненамного опережает по поддержке свою соперницу от демократов Камалу Харрис во всех семи колеблющихся штатах, следует из анализа последних опросов, проведенного порталом RealClearPolitics.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий - Республиканской или Демократической - и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин
, Мичиган
, Пенсильвания
, Северная Каролина
, Джорджия
, Аризона
и Невада
.
Как отмечается, в общем во всех колеблющихся штатах 48,3% опрошенных готовы поддержать Трампа, 47,5% - Харрис.
По данным портала, Трамп опережает Харрис на 1,4% в Аризоне и на 1,1% в Джорджии. В Северной Каролине экс-лидер опережает Харрис на 1%, в Мичигане - на 0,9%, в Неваде и Пенсильвании - на 0,5%, а в Висконсине - на 0,1%.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.