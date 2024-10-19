https://ria.ru/20241019/vostok-1978879662.html
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.10.2024
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Украинские формирования за сутки потеряли до 115 военнослужащих и три самоходных артиллерийских установки в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:26
2024-10-19T12:26
2024-10-19T12:33
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 115 военнослужащих и три самоходных артиллерийских установки в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"