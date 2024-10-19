https://ria.ru/20241019/vostok-1978879662.html

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 19.10.2024

Подразделения "Востока" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Украинские формирования за сутки потеряли до 115 военнослужащих и три самоходных артиллерийских установки в зоне ответственности группировки войск "Восток",... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:26

2024-10-19T12:26

2024-10-19T12:33

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинские формирования за сутки потеряли до 115 военнослужащих и три самоходных артиллерийских установки в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 127-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье и Шахтерское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность