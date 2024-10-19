https://ria.ru/20241019/voprosy-1978912667.html

Вопросы на встрече Путина с журналистами не согласовывали, заявил Киселев

Вопросы на встрече Путина с журналистами не согласовывали, заявил Киселев - РИА Новости, 19.10.2024

Вопросы на встрече Путина с журналистами не согласовывали, заявил Киселев

Вопросы на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС не согласовывались заранее, рассказал РИА Новости генеральный... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T19:22

2024-10-19T19:22

2024-10-19T19:22

россия

дмитрий киселев

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вопросы на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС не согласовывались заранее, рассказал РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Нет, не согласовывались. Это был прямой эфир", - сказал Киселев, отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что представитель Sky News Arabia Надим Котеич во время встречи сказал, что вопросы не проговаривались, и он ценит эту искренность. "Во время встречи, в прямом эфире это было, можно посмотреть", - отметил Киселев.

https://ria.ru/20241017/putin-1978526929.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий киселев, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году