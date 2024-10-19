https://ria.ru/20241019/voprosy-1978912667.html
Вопросы на встрече Путина с журналистами не согласовывали, заявил Киселев
Вопросы на встрече Путина с журналистами не согласовывали, заявил Киселев - РИА Новости, 19.10.2024
Вопросы на встрече Путина с журналистами не согласовывали, заявил Киселев
Вопросы на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС не согласовывались заранее, рассказал РИА Новости генеральный... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T19:22
2024-10-19T19:22
2024-10-19T19:22
россия
дмитрий киселев
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вопросы на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС не согласовывались заранее, рассказал РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Нет, не согласовывались. Это был прямой эфир", - сказал Киселев, отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что представитель Sky News Arabia Надим Котеич во время встречи сказал, что вопросы не проговаривались, и он ценит эту искренность. "Во время встречи, в прямом эфире это было, можно посмотреть", - отметил Киселев.
https://ria.ru/20241017/putin-1978526929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий киселев, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Вопросы на встрече Путина с журналистами не согласовывали, заявил Киселев
Киселев: вопросы на встрече Путина и глав СМИ БРИКС не согласовывались заранее
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вопросы на встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС не согласовывались заранее, рассказал РИА Новости генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Нет, не согласовывались. Это был прямой эфир", - сказал Киселев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что представитель Sky News Arabia Надим Котеич во время встречи сказал, что вопросы не проговаривались, и он ценит эту искренность. "Во время встречи, в прямом эфире это было, можно посмотреть", - отметил Киселев.