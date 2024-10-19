https://ria.ru/20241019/voennyy-1978855058.html
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая товарищей
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая товарищей - РИА Новости, 19.10.2024
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая товарищей
Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе боев за Георгиевку в одиночку дал отпор наступающим боевикам ВСУ, прикрывая... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:39
2024-10-19T06:39
2024-10-19T15:22
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ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе боев за Георгиевку в одиночку дал отпор наступающим боевикам ВСУ, прикрывая двух раненых товарищей, находящихся без сознания после сброса противотанковой мины на позицию, рассказал РИА Новости российский боец с позывным Китаец. По его словам, их группа прошла всю Георгиевку и в конце наткнулась на засаду ВСУ, расположенную в доме. Они вступили в бой и после короткой перестрелки отошли, заняв позицию для обороны. Ночью противник пошел на штурм, закидывал гранатами и дымовыми шашками. Предлагал сдаться, но российские бойцы отказались и давали отпор огнем. "Утром "Баба-яга" привезла подарок — ТМ, противотанковую мину, разбудили нас, так скажем, взорвали нашу позицию и хотели добить, я и товарищ с позывным Квит были без сознания, а товарищ с позывным Малек — молодец парень, не растерялся — дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них, и они ушли. Раненые, наверное", — отметил Китаец. Позднее его товарищей оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузии. Противник же избегает прямого контактного боя, поскольку бойцы ВС России более подготовленные. При этом ВСУ преимущественно используют для атак БПЛА и артиллерию, добавил собеседник агентства. "Бывает, моментами хочется к жене, к детям, конечно. Очень хочется. Все равно нужно защищать нашу Россию, страну. Кто, если не мы", — сказал в завершение боец. Как сообщало Минобороны, населенный пункт Георгиевка на Кураховском направлении, граничащий с Максимильяновкой, был освобожден 19 сентября. Семнадцатого октября ВС России взяли под контроль Максимильяновку в ДНР.
https://ria.ru/20241013/spetsoperatsiya-1977795140.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая товарищей
Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей
ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости.
Штурмовик 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе боев за Георгиевку в одиночку дал отпор наступающим боевикам ВСУ, прикрывая двух раненых товарищей, находящихся без сознания после сброса противотанковой мины на позицию, рассказал
РИА Новости российский боец с позывным Китаец.
По его словам, их группа прошла всю Георгиевку и в конце наткнулась на засаду ВСУ, расположенную в доме. Они вступили в бой и после короткой перестрелки отошли, заняв позицию для обороны. Ночью противник пошел на штурм, закидывал гранатами и дымовыми шашками. Предлагал сдаться, но российские бойцы отказались и давали отпор огнем.
"Утром "Баба-яга" привезла подарок — ТМ, противотанковую мину, разбудили нас, так скажем, взорвали нашу позицию и хотели добить, я и товарищ с позывным Квит были без сознания, а товарищ с позывным Малек — молодец парень, не растерялся — дал им отпор в одно лицо, так скажем. Отстрелялся от них, и они ушли. Раненые, наверное", — отметил Китаец.
Позднее его товарищей оттянули ближе к российским позициям для эвакуации, так как у них были осколочные ранения и контузии.
Противник же избегает прямого контактного боя, поскольку бойцы ВС России более подготовленные. При этом ВСУ преимущественно используют для атак БПЛА и артиллерию, добавил собеседник агентства.
"Бывает, моментами хочется к жене, к детям, конечно. Очень хочется. Все равно нужно защищать нашу Россию, страну. Кто, если не мы", — сказал в завершение боец.
Как сообщало Минобороны, населенный пункт Георгиевка на Кураховском направлении, граничащий с Максимильяновкой, был освобожден 19 сентября. Семнадцатого октября ВС России взяли под контроль Максимильяновку в ДНР
.