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Белоруссия направила в Россию военных для обучения - РИА Новости, 19.10.2024
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11:59 19.10.2024 (обновлено: 12:52 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/voennye-1978877008.html
Белоруссия направила в Россию военных для обучения
Белоруссия направила в Россию военных для обучения - РИА Новости, 19.10.2024
Белоруссия направила в Россию военных для обучения
Белорусские военные отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:59
2024-10-19T12:52
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Белорусские военные отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале. "Белорусские военнослужащие отправляются в Российскую Федерацию для обучения в одном из учебно-боевых центров", - говорится в сообщении пресс-службы. Там также размещен комментарий начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил страны Владимира Белого, который пояснил, что продолжается плановая совместная подготовка белорусских военнослужащих на базе учебно-боевых центров вооруженных сил Российской Федерации."Буквально на днях завершил подготовку один из танковых батальонов. Нам удалось поприсутствовать на завершающем этапе слаживания наших подразделений. Коллеги из России высоко оценили уровень подготовки наших военнослужащих. Все передовые технологии, которые используются в вооруженных силах Российской Федерации, были преподаны нашим военнослужащим. Мы увидели, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск", - подчеркнул Белый.По его словам, сегодня начинается следующий этап - отправка военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей."По прибытии домой они смогут довести до своих командиров, подразделений все то лучшее и новое, что есть в практике вооруженных сил России. Лучшие из них после обучения станут штатными инструкторами в наших соединениях и воинских частях", - добавил Белый.
https://ria.ru/20241019/oborona-1978859161.html
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в мире, россия, белоруссия
В мире, Россия, Белоруссия
Белоруссия направила в Россию военных для обучения

Белоруссия направила в Россию военных для совместной боевой подготовки

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 окт – РИА Новости. Белорусские военные отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров, сообщила пресс-служба министерства обороны республики в Telegram-канале.
"Белорусские военнослужащие отправляются в Российскую Федерацию для обучения в одном из учебно-боевых центров", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там также размещен комментарий начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил страны Владимира Белого, который пояснил, что продолжается плановая совместная подготовка белорусских военнослужащих на базе учебно-боевых центров вооруженных сил Российской Федерации.
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"Буквально на днях завершил подготовку один из танковых батальонов. Нам удалось поприсутствовать на завершающем этапе слаживания наших подразделений. Коллеги из России высоко оценили уровень подготовки наших военнослужащих. Все передовые технологии, которые используются в вооруженных силах Российской Федерации, были преподаны нашим военнослужащим. Мы увидели, как внедряется опыт специальной военной операции на практике подготовки войск", - подчеркнул Белый.
По его словам, сегодня начинается следующий этап - отправка военнослужащих из соединений и воинских частей, чтобы они могли перенять передовые методики подготовки войск для дальнейшего внедрения их в практику подготовки своих воинских частей.
"По прибытии домой они смогут довести до своих командиров, подразделений все то лучшее и новое, что есть в практике вооруженных сил России. Лучшие из них после обучения станут штатными инструкторами в наших соединениях и воинских частях", - добавил Белый.
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