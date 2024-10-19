https://ria.ru/20241019/voenkom-1978909470.html

В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов

В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов - РИА Новости, 19.10.2024

В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов

Сотрудник военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье открыл стрельбу во время столкновения с гражданскими, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:55

2024-10-19T18:55

2024-10-19T18:55

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудник военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье открыл стрельбу во время столкновения с гражданскими, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата во время проверки документов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео, опубликованном изданием, заснят конфликт сотрудников военкомата с гражданскими. Во время перепалки один из военных достал винтовку из припаркованного рядом автомобиля и произвел выстрелы в воздух. Гражданские после выстрелов не отступили. Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска контролируют бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины