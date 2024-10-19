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В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов - РИА Новости, 19.10.2024
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18:55 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/voenkom-1978909470.html
В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов
В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов - РИА Новости, 19.10.2024
В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов
Сотрудник военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье открыл стрельбу во время столкновения с гражданскими, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:55
2024-10-19T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
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запорожская область
украина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудник военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье открыл стрельбу во время столкновения с гражданскими, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата во время проверки документов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео, опубликованном изданием, заснят конфликт сотрудников военкомата с гражданскими. Во время перепалки один из военных достал винтовку из припаркованного рядом автомобиля и произвел выстрелы в воздух. Гражданские после выстрелов не отступили. Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска контролируют бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html
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в мире, запорожье, запорожская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата при проверке документов

"Страна.ua": военком в Запорожье открыл стрельбу из автомата во время конфликта

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Сотрудник военкомата в подконтрольном ВСУ Запорожье открыл стрельбу во время столкновения с гражданскими, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"В Запорожье военком открыл стрельбу из автомата во время проверки документов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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Вчера, 15:54
На видео, опубликованном изданием, заснят конфликт сотрудников военкомата с гражданскими. Во время перепалки один из военных достал винтовку из припаркованного рядом автомобиля и произвел выстрелы в воздух. Гражданские после выстрелов не отступили.
Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, украинские войска контролируют бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
На грани катастрофы: у ВСУ заканчиваются люди
15 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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