Военный ВСУ выступил с неожиданным призывом к женщинам и пенсионерам
Военный ВСУ призвал женщин и пенсионеров идти воевать, чтобы Украина не исчезла
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинский военнослужащий Александр Матяш призвал всех без исключения украинцев идти на фронт, его слова приводит "Страна.ua".
"Если в войне не примут участие все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, то Украина перестанет существовать как государство", — заявил военный.
Правительство Украины ранее внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной.
В четверг бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность участия женщин в военных действиях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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