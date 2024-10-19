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Военный ВСУ выступил с неожиданным призывом к женщинам и пенсионерам - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 19.10.2024 (обновлено: 17:41 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ukraine-1978898016.html
Военный ВСУ выступил с неожиданным призывом к женщинам и пенсионерам
Военный ВСУ выступил с неожиданным призывом к женщинам и пенсионерам - РИА Новости, 19.10.2024
Военный ВСУ выступил с неожиданным призывом к женщинам и пенсионерам
Украинский военнослужащий Александр Матяш призвал всех без исключения украинцев идти на фронт, его слова приводит "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:35
2024-10-19T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинский военнослужащий Александр Матяш призвал всех без исключения украинцев идти на фронт, его слова приводит "Страна.ua"."Если в войне не примут участие все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, то Украина перестанет существовать как государство", — заявил военный.Правительство Украины ранее внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной.В четверг бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность участия женщин в военных действиях.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html
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в мире, украина, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Военный ВСУ выступил с неожиданным призывом к женщинам и пенсионерам

Военный ВСУ призвал женщин и пенсионеров идти воевать, чтобы Украина не исчезла

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украинский военнослужащий Александр Матяш призвал всех без исключения украинцев идти на фронт, его слова приводит "Страна.ua".
"Если в войне не примут участие все граждане, включая женщин и даже пенсионеров, то Украина перестанет существовать как государство", — заявил военный.
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Вчера, 08:00
Правительство Украины ранее внесло в Верховную раду законопроект, в котором предлагает ставить на военный учет женщин, которые захотели пройти базовую военную службу, введенную в стране вместо срочной.
В четверг бывший главком ВСУ Валерий Залужный допустил возможность участия женщин в военных действиях.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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