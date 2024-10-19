https://ria.ru/20241019/ukraina-1978892544.html

В Раде опять предложили снизить мобилизационный возраст

В Раде опять предложили снизить мобилизационный возраст - РИА Новости, 19.10.2024

В Раде опять предложили снизить мобилизационный возраст

Украинский парламентарий Роман Костенко выступил за снижение возрастной планки мобилизации, по его мнению, если человек может с 21 года стать депутатом... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:32

2024-10-19T15:32

2024-10-19T15:32

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украинский парламентарий Роман Костенко выступил за снижение возрастной планки мобилизации, по его мнению, если человек может с 21 года стать депутатом Верховной рады, то в 20 лет он точно может быть призван на службу. В пятницу глава украинского минобороны Рустем Умеров признал, что США обсуждают с властями Украины снижение возраста мобилизации, так как хотят понять, почему Киев не отправляет на фронт людей в возрасте от 18 до 25 лет. "Если конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом в 20 он может точно стать", - сказал Костенко в видео, опубликованном в Telegram-канале местного издания "Страна.ua". Он утверждает, что эта тема активно обсуждается конгрессменами в кулуарных беседах. Костенко сказал, что у американцев возникают сомнения относительно проблем с мобилизацией в Украине. "Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет? Значит, у вас нет проблем с мобилизацией. Или же вы боитесь принимать кардинальные решения", - пересказывает детали разговоров Костенко. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839247.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, киев, рустем умеров, верховная рада украины, страна.ua