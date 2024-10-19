https://ria.ru/20241019/ukraina-1978882447.html

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора - РИА Новости, 19.10.2024

Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора

Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как во время захвата Архангело-Михайловского собора... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T13:09

2024-10-19T13:09

2024-10-19T13:09

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феодосия

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви в Черкассах сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили его, сообщает пресс-служба Черкасской епархии. "У митрополита Феодосия в результате действий боевиков ПЦУ во время силового захвата Кафедрального собора в Черкассах диагностирована сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз I степени и ожоги кожных покровов. Владыке прописано лечение и строгий постельный режим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. Кроме того, как сообщили в епархии, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в субботу к митрополиту явились сотрудники СБУ с документом, требующим усилить арест иерарха, сменив его с ночного на круглосуточный. Уточняется, что ходатайство спецслужбы будет рассмотрено в судебном порядке. В епархии считают, что это сделано с тем, чтобы отстранить и помешать митрополиту защищать верующих и интересы УПЦ. На сопровождающем видео публикации несколько человек в камуфляже накинулись на митрополита Феодосия со всех сторон, рейдеры держат его за руки и при этом наносят ему удары, в том числе по голове, тащат и при этом распыляют слезоточивый газ. Как сообщал в день захвата собора синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, в результате столкновений пострадали десятки человек - с переломами и ожогами госпитализировали 12 человек. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. В конце июня у него в доме прошел очередной обыск, поводом для которого стало четвертое уголовное дело, возбужденное против него за проповедь в общине Черкасской епархии УПЦ, которая была изгнана из своего храма. Украинский суд 27 июля на два месяца отправил митрополита под круглосуточный домашний арест. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html

https://ria.ru/20241017/oon-1978572771.html

https://ria.ru/20241017/upts-1978619056.html

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Дарья Буймова

черкассы, феодосия, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия