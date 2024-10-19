https://ria.ru/20241019/ukraina-1978882447.html
Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора
Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора - РИА Новости, 19.10.2024
Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора
Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как во время захвата Архангело-Михайловского собора... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:09
2024-10-19T13:09
2024-10-19T13:09
религия
черкассы
феодосия
россия
украинская православная церковь
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви в Черкассах сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили его, сообщает пресс-служба Черкасской епархии. "У митрополита Феодосия в результате действий боевиков ПЦУ во время силового захвата Кафедрального собора в Черкассах диагностирована сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз I степени и ожоги кожных покровов. Владыке прописано лечение и строгий постельный режим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ. Кроме того, как сообщили в епархии, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в субботу к митрополиту явились сотрудники СБУ с документом, требующим усилить арест иерарха, сменив его с ночного на круглосуточный. Уточняется, что ходатайство спецслужбы будет рассмотрено в судебном порядке. В епархии считают, что это сделано с тем, чтобы отстранить и помешать митрополиту защищать верующих и интересы УПЦ. На сопровождающем видео публикации несколько человек в камуфляже накинулись на митрополита Феодосия со всех сторон, рейдеры держат его за руки и при этом наносят ему удары, в том числе по голове, тащат и при этом распыляют слезоточивый газ. Как сообщал в день захвата собора синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, в результате столкновений пострадали десятки человек - с переломами и ожогами госпитализировали 12 человек. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. В конце июня у него в доме прошел очередной обыск, поводом для которого стало четвертое уголовное дело, возбужденное против него за проповедь в общине Черкасской епархии УПЦ, которая была изгнана из своего храма. Украинский суд 27 июля на два месяца отправил митрополита под круглосуточный домашний арест. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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черкассы, феодосия, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Черкассы, Феодосия, Россия, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение мозга после захвата собора
Митрополиту Феодосию диагностировали сотрясение и ожоги после захвата собора
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию диагностировали сотрясение мозга и ожоги после того, как во время захвата Архангело-Михайловского собора Украинской православной церкви в Черкассах сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили его, сообщает пресс-служба Черкасской епархии.
"У митрополита Феодосия в результате действий боевиков ПЦУ во время силового захвата Кафедрального собора в Черкассах диагностирована сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз I степени и ожоги кожных покровов. Владыке прописано лечение и строгий постельный режим", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
Кроме того, как сообщили в епархии, несмотря на его тяжелое состояние здоровья в субботу к митрополиту явились сотрудники СБУ
с документом, требующим усилить арест иерарха, сменив его с ночного на круглосуточный. Уточняется, что ходатайство спецслужбы будет рассмотрено в судебном порядке. В епархии считают, что это сделано с тем, чтобы отстранить и помешать митрополиту защищать верующих и интересы УПЦ.
На сопровождающем видео публикации несколько человек в камуфляже накинулись на митрополита Феодосия
со всех сторон, рейдеры держат его за руки и при этом наносят ему удары, в том числе по голове, тащат и при этом распыляют слезоточивый газ.
Как сообщал в день захвата собора синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, в результате столкновений пострадали десятки человек - с переломами и ожогами госпитализировали 12 человек.
Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Весной 2023 года суд в Черкассах отправил митрополита Феодосия под домашний арест с ношением электронного браслета. В декабре суд отменил круглосуточный арест, оставив иерарха под ночным домашним арестом. Митрополиту вменяют разжигание религиозной ненависти. В конце июня у него в доме прошел очередной обыск, поводом для которого стало четвертое уголовное дело, возбужденное против него за проповедь в общине Черкасской епархии УПЦ, которая была изгнана из своего храма. Украинский суд 27 июля на два месяца отправил митрополита под круглосуточный домашний арест.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата
- крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины
приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.