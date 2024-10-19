https://ria.ru/20241019/ukraina-1978876377.html

В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.10.2024

В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Черниговской областях Украины из-за повреждений оборудования, сообщила в субботу национальная... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T11:47

2024-10-19T11:47

2024-10-19T11:47

в мире

черниговская область

украина

укрэнерго

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Черниговской областях Украины из-за повреждений оборудования, сообщила в субботу национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании отметили, что ночью были повреждены энергообъекты в нескольких регионах страны. "В результате повреждения оборудования введены аварийные отключения в Сумской и частично в Черниговской областях. Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240720/infrastruktura-1960880141.html

черниговская область

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Варвара Скокшина

в мире, черниговская область, украина, укрэнерго