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В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.10.2024
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11:47 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978876377.html
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 19.10.2024
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Черниговской областях Украины из-за повреждений оборудования, сообщила в субботу национальная... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T11:47
2024-10-19T11:47
в мире
черниговская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Черниговской областях Украины из-за повреждений оборудования, сообщила в субботу национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале.В компании отметили, что ночью были повреждены энергообъекты в нескольких регионах страны. "В результате повреждения оборудования введены аварийные отключения в Сумской и частично в Черниговской областях. Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240720/infrastruktura-1960880141.html
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в мире, черниговская область, украина, укрэнерго
В мире, Черниговская область, Украина, Укрэнерго
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Сумской и Черниговской областях ввели аварийные отключения электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в Сумской и Черниговской областях Украины из-за повреждений оборудования, сообщила в субботу национальная энергокомпания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
В компании отметили, что ночью были повреждены энергообъекты в нескольких регионах страны.
"В результате повреждения оборудования введены аварийные отключения в Сумской и частично в Черниговской областях. Восстановительные работы начнутся, как только разрешит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.
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