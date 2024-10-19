https://ria.ru/20241019/ukraina-1978857593.html

Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области

Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 19.10.2024

Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области

Очередные взрывы раздались в субботу в районе Черкасс, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:44

2024-10-19T07:44

2024-10-19T07:44

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в субботу в районе Черкасс, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о взрыва в Черкассах. Киевская областная военная администрация сообщила о взрывах в Киевской области. "Вблизи Черкасс прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.33 мск, тревога звучит в Киеве, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Одесской и Житомирской областях Украины.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978651245.html

черкассы

киевская область

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