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Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 19.10.2024
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области
Очередные взрывы раздались в субботу в районе Черкасс, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:44
2024-10-19T07:44
2024-10-19T07:44
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в субботу в районе Черкасс, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о взрыва в Черкассах. Киевская областная военная администрация сообщила о взрывах в Киевской области. "Вблизи Черкасс прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.33 мск, тревога звучит в Киеве, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Одесской и Житомирской областях Украины.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978651245.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Черкассы, Киевская область, Киев
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области
СМИ: в Черкасской области Украины прогремели взрывы