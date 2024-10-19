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Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:44 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978857593.html
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 19.10.2024
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области
Очередные взрывы раздались в субботу в районе Черкасс, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:44
2024-10-19T07:44
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
черкассы
киевская область
киев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в субботу в районе Черкасс, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о взрыва в Черкассах. Киевская областная военная администрация сообщила о взрывах в Киевской области. "Вблизи Черкасс прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.33 мск, тревога звучит в Киеве, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Одесской и Житомирской областях Украины.
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в мире, жкх, черкассы, киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Черкассы, Киевская область, Киев
Украинские СМИ сообщают об очередных взрывах в Черкасской области

СМИ: в Черкасской области Украины прогремели взрывы

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро
Люди толпятся на станции метро - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередные взрывы раздались в субботу в районе Черкасс, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о взрыва в Черкассах. Киевская областная военная администрация сообщила о взрывах в Киевской области.
"Вблизи Черкасс прогремели повторные взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.33 мск, тревога звучит в Киеве, Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой, Одесской и Житомирской областях Украины.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
На западе Украины прогремели взрывы
18 октября, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЧеркассыКиевская областьКиев
 
 
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