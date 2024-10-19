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Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:52 19.10.2024 (обновлено: 00:53 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978846717.html
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.10.2024
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив десять боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T00:52
2024-10-19T00:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив десять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела – на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным СЦКК, всего было выпущено десять боеприпасов, в результате атак пострадал один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
https://ria.ru/20241017/gibel-1978611112.html
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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, В мире
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки четыре раза обстреляли ДНР, выпустив десять боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник СК РФ возле двухэтажного здания пекарни, обрушившегося в результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив десять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Четыре факта вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела – на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным СЦКК, всего было выпущено десять боеприпасов, в результате атак пострадал один мирный житель.
В предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВ мире
 
 
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