https://ria.ru/20241019/ukraina-1978846717.html

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.10.2024

Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив десять боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T00:52

2024-10-19T00:52

2024-10-19T00:53

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив десять боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооружённых атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела – на горловском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. По данным СЦКК, всего было выпущено десять боеприпасов, в результате атак пострадал один мирный житель. В предыдущие сутки было зафиксировано десять обстрелов.

https://ria.ru/20241017/gibel-1978611112.html

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донецкая народная республика, сцкк, украина, в мире