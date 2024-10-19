https://ria.ru/20241019/ugledar-1978850298.html

ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный

ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный - РИА Новости, 19.10.2024

ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный

ВС РФ в разы превзошли ВСУ по количеству дронов перед штурмом Угледара, рассказал РИА Новости пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T03:53

2024-10-19T03:53

2024-10-19T03:53

специальная военная операция на украине

технологии

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угледар

мариуполь

авдеевка

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. ВС РФ в разы превзошли ВСУ по количеству дронов перед штурмом Угледара, рассказал РИА Новости пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков. "У вас больше. В количестве больше, в качестве, естественно, больше. Если у вас пять "глаз" летает на высоте 4 километра, то у нас одни "глаза" если летают, уже хорошо. Про мелочи я вообще молчу… Было время, что наших вообще видно почти не было. То есть мы как бы, дроны — это бич пехоты. Ты не знаешь, свой (дрон – ред.), не свой, сбросит он или не сбросит. Если же тебе два километра идти по полю, то это такой квест, что ужас", - рассказал он. По его словам, расчет РЭБ бригады состоял из бойцов, вооруженных антидроновыми ружьями западного производства. При этом они сбивают лишь некоторые дроны. "Некоторые - да (сбивают - ред.), а некоторые - нет. Сейчас пошли какие-то новые дроны, у которых то ли сигнал какой-то другой, то ли что. Их вроде бы нужно "садить", а они не "садятся". У меня было сначала австралийское ружье (антидроновое – ред.), потом… латвийское. Не всегда (работало – ред.), на половину дронов", - рассказал он. Он также отметил, что не было возможности оснастить все пехотные подразделения антидроновыми ружьями, поэтому в большинстве своем пехота для противостояния российским дронам пользовалась дробовиками. В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима. Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.

https://ria.ru/20241017/naemnikivsu-1978433207.html

https://ria.ru/20241013/istochnik-1977860235.html

https://ria.ru/20241019/ugledar-1978848738.html

угледар

мариуполь

авдеевка

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