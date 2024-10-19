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ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:53 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/ugledar-1978850298.html
ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный
ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный - РИА Новости, 19.10.2024
ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный
ВС РФ в разы превзошли ВСУ по количеству дронов перед штурмом Угледара, рассказал РИА Новости пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T03:53
2024-10-19T03:53
специальная военная операция на украине
технологии
в мире
угледар
мариуполь
авдеевка
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. ВС РФ в разы превзошли ВСУ по количеству дронов перед штурмом Угледара, рассказал РИА Новости пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков. "У вас больше. В количестве больше, в качестве, естественно, больше. Если у вас пять "глаз" летает на высоте 4 километра, то у нас одни "глаза" если летают, уже хорошо. Про мелочи я вообще молчу… Было время, что наших вообще видно почти не было. То есть мы как бы, дроны — это бич пехоты. Ты не знаешь, свой (дрон – ред.), не свой, сбросит он или не сбросит. Если же тебе два километра идти по полю, то это такой квест, что ужас", - рассказал он. По его словам, расчет РЭБ бригады состоял из бойцов, вооруженных антидроновыми ружьями западного производства. При этом они сбивают лишь некоторые дроны. "Некоторые - да (сбивают - ред.), а некоторые - нет. Сейчас пошли какие-то новые дроны, у которых то ли сигнал какой-то другой, то ли что. Их вроде бы нужно "садить", а они не "садятся". У меня было сначала австралийское ружье (антидроновое – ред.), потом… латвийское. Не всегда (работало – ред.), на половину дронов", - рассказал он. Он также отметил, что не было возможности оснастить все пехотные подразделения антидроновыми ружьями, поэтому в большинстве своем пехота для противостояния российским дронам пользовалась дробовиками. В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима. Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241017/naemnikivsu-1978433207.html
https://ria.ru/20241013/istochnik-1977860235.html
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мариуполь
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технологии, в мире, угледар, мариуполь, авдеевка, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, В мире, Угледар, Мариуполь, Авдеевка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА в Угледаре, заявил пленный

Украинский пленный: при штурме Угледара ВС России превзошли ВСУ по числу БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Угледар после освобождения российской армией . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 окт – РИА Новости. ВС РФ в разы превзошли ВСУ по количеству дронов перед штурмом Угледара, рассказал РИА Новости пленный оператор РЭБ 72-ой бригады ВСУ Алексей Стуков.
"У вас больше. В количестве больше, в качестве, естественно, больше. Если у вас пять "глаз" летает на высоте 4 километра, то у нас одни "глаза" если летают, уже хорошо. Про мелочи я вообще молчу… Было время, что наших вообще видно почти не было. То есть мы как бы, дроны — это бич пехоты. Ты не знаешь, свой (дрон – ред.), не свой, сбросит он или не сбросит. Если же тебе два километра идти по полю, то это такой квест, что ужас", - рассказал он.
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По его словам, расчет РЭБ бригады состоял из бойцов, вооруженных антидроновыми ружьями западного производства. При этом они сбивают лишь некоторые дроны.
"Некоторые - да (сбивают - ред.), а некоторые - нет. Сейчас пошли какие-то новые дроны, у которых то ли сигнал какой-то другой, то ли что. Их вроде бы нужно "садить", а они не "садятся". У меня было сначала австралийское ружье (антидроновое – ред.), потом… латвийское. Не всегда (работало – ред.), на половину дронов", - рассказал он.
Он также отметил, что не было возможности оснастить все пехотные подразделения антидроновыми ружьями, поэтому в большинстве своем пехота для противостояния российским дронам пользовалась дробовиками.
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В ВСУ 72-я ОМБР считается элитной. Она участвовала в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре. В бригаде в том числе воюют представители неонацистских движений киевского режима.
Российское Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВ миреУгледарМариупольАвдеевкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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