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В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией - РИА Новости, 19.10.2024
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15:54 19.10.2024 (обновлено: 17:24 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html
В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией
В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией - РИА Новости, 19.10.2024
В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией
В Одессе убили главу организации, принимавшей непосредственное участие в насильственной мобилизации горожан, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:54
2024-10-19T17:24
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страна.ua
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Одессе убили главу организации, принимавшей непосредственное участие в насильственной мобилизации горожан, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. &quot;В Одессе на обочине обнаружили &quot;Теслу&quot; на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций &quot;добровольных помощников&quot; полиции, которые в том числе помогают ТЦК (военкомату. — Прим. ред.) проводить принудительную уличную мобилизацию&quot;, — уточнили в материале.По данным "Страны.ua", помимо непосредственно силовой мобилизации мужчин, "добровольные формирования" выполняют функции посредников при передаче взяток сотрудникам военкоматов. Как сообщили в издании, Бейбутяна убили из огнестрельного оружия. Полиция занимается поиском причастных. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html
https://ria.ru/20240921/odessa-1973941956.html
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в мире, одесса, украина, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией

"Страна.ua": в Одессе убили бизнесмена, помогавшего проводить мобилизацию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Одессе убили главу организации, принимавшей непосредственное участие в насильственной мобилизации горожан, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
«

"В Одессе на обочине обнаружили "Теслу" на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций "добровольных помощников" полиции, которые в том числе помогают ТЦК (военкомату. — Прим. ред.) проводить принудительную уличную мобилизацию", — уточнили в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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По данным "Страны.ua", помимо непосредственно силовой мобилизации мужчин, "добровольные формирования" выполняют функции посредников при передаче взяток сотрудникам военкоматов. Как сообщили в издании, Бейбутяна убили из огнестрельного оружия. Полиция занимается поиском причастных.
Украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
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