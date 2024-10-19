В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией
"Страна.ua": в Одессе убили бизнесмена, помогавшего проводить мобилизацию
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Одессе убили главу организации, принимавшей непосредственное участие в насильственной мобилизации горожан, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
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"В Одессе на обочине обнаружили "Теслу" на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций "добровольных помощников" полиции, которые в том числе помогают ТЦК (военкомату. — Прим. ред.) проводить принудительную уличную мобилизацию", — уточнили в материале.
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По данным "Страны.ua", помимо непосредственно силовой мобилизации мужчин, "добровольные формирования" выполняют функции посредников при передаче взяток сотрудникам военкоматов. Как сообщили в издании, Бейбутяна убили из огнестрельного оружия. Полиция занимается поиском причастных.
Украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
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