https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978894108.html

В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией

В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией - РИА Новости, 19.10.2024

В Одессе убили главу организации, занимающейся насильственной мобилизацией

В Одессе убили главу организации, принимавшей непосредственное участие в насильственной мобилизации горожан, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:54

2024-10-19T15:54

2024-10-19T17:24

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Одессе убили главу организации, принимавшей непосредственное участие в насильственной мобилизации горожан, сообщило украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "В Одессе на обочине обнаружили "Теслу" на аварийках, а рядом труп Геннадия Бейбутяна — бизнесмена, который возглавляет одну из организаций "добровольных помощников" полиции, которые в том числе помогают ТЦК (военкомату. — Прим. ред.) проводить принудительную уличную мобилизацию", — уточнили в материале.По данным "Страны.ua", помимо непосредственно силовой мобилизации мужчин, "добровольные формирования" выполняют функции посредников при передаче взяток сотрудникам военкоматов. Как сообщили в издании, Бейбутяна убили из огнестрельного оружия. Полиция занимается поиском причастных. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.

https://ria.ru/20241015/ukraina-1978020905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесса, украина, страна.ua, вооруженные силы украины