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"Разозлился и взял топор". Кто держит в страхе жителей Читы - РИА Новости, 19.10.2024
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08:00 19.10.2024 (обновлено: 08:02 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/ubiystvo-1978812757.html
"Разозлился и взял топор". Кто держит в страхе жителей Читы
"Разозлился и взял топор". Кто держит в страхе жителей Читы - РИА Новости, 19.10.2024
"Разозлился и взял топор". Кто держит в страхе жителей Читы
Забайкальский краевой суд вынес решение по делу об убийстве полицейского Николая Бизяева: участкового зарубили топором. Это уже не первая жертва преступника, и... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:00
2024-10-19T08:02
чита
убийство
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Забайкальский краевой суд вынес решение по делу об убийстве полицейского Николая Бизяева: участкового зарубили топором. Это уже не первая жертва преступника, и местные жители небезосновательно опасаются, что рецидивист избежит наказания. РИА Новости разбиралось в ситуации."Потянулся к кобуре"Второго июня в ОМВД России по Читинскому району позвонила Марина Петрова (имя изменено) и сообщила, что сожитель Павел Кондаков угрожает ей расправой. На вызов отправился 37-летний участковый Николай Бизяев.В село Смоленки он приехал ближе к полуночи, но Кондакова дома не застал. Полицейский вызвал его по телефону на профилактическую беседу.&quot;Я сел на диван рядом с сотрудником, разозлился на него и выбил телефон из руки. Он стал высказывать что-то про нарушение закона. В ответ я правой рукой ударил полицейского и увидел, как он потянулся к кобуре. Я правой рукой дотянулся до топора, который стоял около дивана, махнул им и попал ему по шее&quot;, — говорил Кондаков в суде.По словам рецидивиста, Марина пыталась помешать ему и закрывала полицейского своим телом, однако это не остановило разъяренного преступника. "Удары наносил, так как разозлился на сотрудника, — объяснял он суду. — Мне не понравилось его поведение: приехал, проводит проверку, предъявляет, что я не так себя веду в отношении женщины".Когда Кондаков понял, что сделал, решил избавиться от тела и улик. А Петрову заставил помогать."Павел что-то натворил"Как следует из показаний в суде, сожители вдвоем погрузили тело Бизяева в багажник его служебной машины. Пока Петрова собирала запачканные кровью вещи, убийца забрал у участкового пистолет Макарова, утопил топор в бочке с водой и помыл на веранде пол.На машине убитого доехали до села Хилок, что в 330 километрах от Смоленок. Там живет семья Кондакова."Сын зашел в дом и сел на кухне, стал плакать, о чем-то сожалел. Я спросила, что случилось, но он ничего не говорил. Я поняла, что Павел что-то натворил. Потом он стал прощаться со мной и с бабушкой, говорил, что больше мы не увидимся", — рассказала мать Кондакова.По одной из версий, преступник не хотел возвращаться в колонию и собирался покончить с собой."Открывали багажник"По свидетельствам коллег Бизяева, в его служебном автомобиле установлена автосигнализация, которая подключается к телефону через приложение. Одна из сотрудниц насторожилась, когда увидела уведомление об открывании багажника, и сразу набрала номер участкового. Но он не ответил.В это время Петрова отправилась домой к сестре Кондакова и оттуда позвонила в полицию. Убийцу взяли на участке матери уже ночью 3 июня.После задержания он сразу признался в содеянном и помог оперативникам восстановить ход событий того дня. С 5 июня ожидал суда в СИЗО. Выяснением обстоятельств преступления занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю."Жизнь расставила все по своим местам"Николая Бизяева похоронили 6 июня. У него остались пожилая мать и брат. Давать комментарии агентству они отказались.Полицейский заступил на службу в 2019-м. &quot;Еще по окончании 11-го класса я хотел поступить в Читинскую специальную среднюю школу милиции, но мне это не удалось. Однако жизнь расставила все по своим местам, и вот через 15 лет я стал сотрудником органов внутренних дел&quot;, — рассказывал Бизяев в специальной рубрике на странице во &quot;ВКонтакте&quot; УМВД региона.Коллега Бизяева Юлия Сургутская рассказала РИА Новости, что Николай “был отзывчивым, доброжелательным человеком и исполнительным полицейским”.“Очень страшно, что все так получилось. Единственный вопрос, на который мы не можем себе ответить, почему он не успел воспользоваться табельным оружием&quot;, — добавляет она."Вот мои руки — отрубите их"Суд 16 октября озвучил приговор: пожизненное лишение свободы по статье 317 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", а также различные сроки за хищение огнестрельного оружия, угон автомобиля и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.В ходе заседания Кондаков попросил прощения у брата и матери погибшего. "Я знаю, что мои извинения не значат для вас вообще ничего. Вот он я, вот моя голова, мои руки — отрубите их", — сказал он, держась за голову.Для него этот срок станет уже третьим. Первый раз попал в тюрьму сразу после девятого класса, в 2003-м. Тогда за убийство ему дали семь лет и девять месяцев. Освободился в 2011-м, однако на воле провел всего два года — лишив жизни односельчанина, отправился в колонию строгого режима еще на десять лет, до 2022-го.В читинских сообществах бурно обсуждают приговор рецидивисту. Боятся, что он выйдет на свободу и в третий раз — например, попросится на фронт.Кондаков действительно может обжаловать приговор. На это у него есть 15 дней. Но, как правило, такие серьезные сроки меняют редко. А значит, убийца останется за решеткой.
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чита, убийство
Чита, Убийство
"Разозлился и взял топор". Кто держит в страхе жителей Читы

У коллег убитого под Читой участкового остался “единственный вопрос”

© Фото : Управление МВД России по Забайкальскому краю/ВКонтактеУчастковый уполномоченный отдела "Ингодинский" УМВД России по г. Чите лейтенант полиции Николай Бизяев
Участковый уполномоченный отдела Ингодинский УМВД России по г. Чите лейтенант полиции Николай Бизяев - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Управление МВД России по Забайкальскому краю/ВКонтакте
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Дарья Юдкина. Забайкальский краевой суд вынес решение по делу об убийстве полицейского Николая Бизяева: участкового зарубили топором. Это уже не первая жертва преступника, и местные жители небезосновательно опасаются, что рецидивист избежит наказания. РИА Новости разбиралось в ситуации.

"Потянулся к кобуре"

Второго июня в ОМВД России по Читинскому району позвонила Марина Петрова (имя изменено) и сообщила, что сожитель Павел Кондаков угрожает ей расправой. На вызов отправился 37-летний участковый Николай Бизяев.
В село Смоленки он приехал ближе к полуночи, но Кондакова дома не застал. Полицейский вызвал его по телефону на профилактическую беседу.
«

"Я сел на диван рядом с сотрудником, разозлился на него и выбил телефон из руки. Он стал высказывать что-то про нарушение закона. В ответ я правой рукой ударил полицейского и увидел, как он потянулся к кобуре. Я правой рукой дотянулся до топора, который стоял около дивана, махнул им и попал ему по шее", — говорил Кондаков в суде.

© Fotolia / EugenesergeevТопор
Топор - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Fotolia / Eugenesergeev
Топор
По словам рецидивиста, Марина пыталась помешать ему и закрывала полицейского своим телом, однако это не остановило разъяренного преступника. "Удары наносил, так как разозлился на сотрудника, — объяснял он суду. — Мне не понравилось его поведение: приехал, проводит проверку, предъявляет, что я не так себя веду в отношении женщины".
Когда Кондаков понял, что сделал, решил избавиться от тела и улик. А Петрову заставил помогать.

"Павел что-то натворил"

Как следует из показаний в суде, сожители вдвоем погрузили тело Бизяева в багажник его служебной машины. Пока Петрова собирала запачканные кровью вещи, убийца забрал у участкового пистолет Макарова, утопил топор в бочке с водой и помыл на веранде пол.
На машине убитого доехали до села Хилок, что в 330 километрах от Смоленок. Там живет семья Кондакова.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкАвтодорога Иркутск — Чита
Автодорога Иркутск — Чита - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Автодорога Иркутск — Чита
"Сын зашел в дом и сел на кухне, стал плакать, о чем-то сожалел. Я спросила, что случилось, но он ничего не говорил. Я поняла, что Павел что-то натворил. Потом он стал прощаться со мной и с бабушкой, говорил, что больше мы не увидимся", — рассказала мать Кондакова.
По одной из версий, преступник не хотел возвращаться в колонию и собирался покончить с собой.

"Открывали багажник"

По свидетельствам коллег Бизяева, в его служебном автомобиле установлена автосигнализация, которая подключается к телефону через приложение. Одна из сотрудниц насторожилась, когда увидела уведомление об открывании багажника, и сразу набрала номер участкового. Но он не ответил.
В это время Петрова отправилась домой к сестре Кондакова и оттуда позвонила в полицию. Убийцу взяли на участке матери уже ночью 3 июня.
© Фото : Полиция Забайкалья/TelegramУчастковый уполномоченный отдела "Ингодинский" УМВД России по г. Чите лейтенант полиции Николай Бизяев
Участковый уполномоченный отдела полиции Ингодинский УМВД России по г.Чите, лейтенант полиции Николай Бизяев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Полиция Забайкалья/Telegram
Участковый уполномоченный отдела "Ингодинский" УМВД России по г. Чите лейтенант полиции Николай Бизяев
После задержания он сразу признался в содеянном и помог оперативникам восстановить ход событий того дня. С 5 июня ожидал суда в СИЗО. Выяснением обстоятельств преступления занимался первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю.

"Жизнь расставила все по своим местам"

Николая Бизяева похоронили 6 июня. У него остались пожилая мать и брат. Давать комментарии агентству они отказались.
Полицейский заступил на службу в 2019-м.
«

"Еще по окончании 11-го класса я хотел поступить в Читинскую специальную среднюю школу милиции, но мне это не удалось. Однако жизнь расставила все по своим местам, и вот через 15 лет я стал сотрудником органов внутренних дел", — рассказывал Бизяев в специальной рубрике на странице во "ВКонтакте" УМВД региона.

© Фото : Управление МВД России по Забайкальскому краю/ВКонтактеУчастковый уполномоченный отдела "Ингодинский" УМВД России по г. Чите лейтенант полиции Николай Бизяев
Участковый уполномоченный отдела полиции Ингодинский УМВД России по г.Чите, лейтенант полиции Николай Бизяев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Управление МВД России по Забайкальскому краю/ВКонтакте
Участковый уполномоченный отдела "Ингодинский" УМВД России по г. Чите лейтенант полиции Николай Бизяев
Коллега Бизяева Юлия Сургутская рассказала РИА Новости, что Николай “был отзывчивым, доброжелательным человеком и исполнительным полицейским”.
«

“Очень страшно, что все так получилось. Единственный вопрос, на который мы не можем себе ответить, почему он не успел воспользоваться табельным оружием", — добавляет она.

"Вот мои руки — отрубите их"

Суд 16 октября озвучил приговор: пожизненное лишение свободы по статье 317 УК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", а также различные сроки за хищение огнестрельного оружия, угон автомобиля и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.
В ходе заседания Кондаков попросил прощения у брата и матери погибшего. "Я знаю, что мои извинения не значат для вас вообще ничего. Вот он я, вот моя голова, мои руки — отрубите их", — сказал он, держась за голову.
© РИА Новости / Евгений БиятовПодсудимый во время судебного заседания
Подсудимый во время судебного заседания - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Подсудимый во время судебного заседания
Для него этот срок станет уже третьим. Первый раз попал в тюрьму сразу после девятого класса, в 2003-м. Тогда за убийство ему дали семь лет и девять месяцев. Освободился в 2011-м, однако на воле провел всего два года — лишив жизни односельчанина, отправился в колонию строгого режима еще на десять лет, до 2022-го.
В читинских сообществах бурно обсуждают приговор рецидивисту. Боятся, что он выйдет на свободу и в третий раз — например, попросится на фронт.
Кондаков действительно может обжаловать приговор. На это у него есть 15 дней. Но, как правило, такие серьезные сроки меняют редко. А значит, убийца останется за решеткой.
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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