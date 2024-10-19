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Эрдоган заявил о готовности принять беженцев из Ливана
Эрдоган заявил о готовности принять беженцев из Ливана - РИА Новости, 19.10.2024
Эрдоган заявил о готовности принять беженцев из Ливана
Турция готова принять беженцев из Ливана, в том числе туркоманов, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:52
2024-10-19T17:52
2024-10-19T17:53
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СТАМБУЛ, 19 окт - РИА Новости. Турция готова принять беженцев из Ливана, в том числе туркоманов, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган напомнил, что в начале сирийского кризиса в Турцию прибыли около 4 миллионов беженцев, сейчас их около 3,5 миллионов. "Наши двери открыты для них и сейчас... Если есть те, кто прибудет из Ливана в нашу страну, то мы и для них держим двери открытыми. В Ливане есть значительное число туркоманов, мы примем и этих наших братьев", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции в Стамбуле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. При этом по официальным данным в Турции проживают более 3,1 сирийских беженцев, но ожидается, что к ноябрю это число снизится до 2,9 миллиона, так как турецкие власти планируют лишить более 200 тысяч сирийцев статуса беженца в случае, если до конца месяца они не оповестят власти о своем актуальном адресе. По данным источников турецких СМИ, темпы возвращения сирийских беженцев на родину ускорились в 2024 году - в среднем в месяц в САР возвращаются около 11 тысяч граждан. Всего с 2016 года в Сирию из Турции вернулись более 720 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, турция, ливан, стамбул, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Турция, Ливан, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Олаф Шольц, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Эрдоган заявил о готовности принять беженцев из Ливана
Эрдоган: Турция готова принять беженцев из Ливана, в том числе туркоманов