https://ria.ru/20241019/trevoga-1978903438.html

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.10.2024

В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области и пяти других регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:52

2024-10-19T17:52

2024-10-19T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киевская область

полтавская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и пяти других регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 17:42 мск, тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

киевская область

полтавская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киевская область, полтавская область