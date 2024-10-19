https://ria.ru/20241019/trevoga-1978903438.html
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.10.2024
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области и пяти других регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:52
2024-10-19T17:52
2024-10-19T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
полтавская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области и пяти других регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 17:42 мск, тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Полтавская область
В шести украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киевской, Черкасской и еще четырех областях Украины