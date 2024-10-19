Рейтинг@Mail.ru
Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций" - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Томская область - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
Томская область
 
07:35 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/tomskaya_oblast-1978857132.html
Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций"
Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций" - РИА Новости, 19.10.2024
Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций"
Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил ввести для физических лиц льготное налогообложение на доходы от так называемых "народных облигаций",... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:35
2024-10-19T07:35
томская область
томская область
владимир мазур
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102294/44/1022944415_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_ede67ec9029c5f89997100edfd602ffc.jpg
ТОМСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил ввести для физических лиц льготное налогообложение на доходы от так называемых "народных облигаций", сообщает администрация региона. Глава Томской области принял участие в Московском финансовом форуме, представив опыт региона на сессии "Влияние финансовой культуры на экономическое развитие регионов". Мазур уделил отдельное внимание привлечению денежных средств населения, рассказав, что за годы развития проекта "народных облигаций Томской области" регион привлек около 16 миллиардов рублей от населения. "В то же время налоговое законодательство, например, предусматривает льготу по налогообложению для банковских депозитов. Однако по облигационным займам такая льгота отсутствует. Предлагаю проработать вопрос введения льготы для так называемых "народных облигаций", которая будет распространяться только на физические лица", - предложил губернатор. Мазур также рассказал о программах повышения финансовой грамотности в Томской области, о работе по противодействию мошенничеству, повышении финансовой грамотности взрослого населения и планах регулярного тестирования жителей по вопросам финансовой безопасности. "Главный вывод, который мы сделали: работу по финансовой грамотности нужно переводить из разовых акций и мероприятий в услугу, которую предоставляет государство. А потому полностью разделяю позицию руководства Минфина и Центробанка: финансовый ликбез должен быть доступен всем – и жителям мегаполисов, и представителям глубинки", - подчеркнул он. Глава региона отметил, что в Томской области в дополнение к региональному центру финансовой грамотности на его базе создан антикризисный центр. В его задачи входит помощь людям, которые попали в сложную ситуацию в сфере финансов. Представительства обоих центров в регионе работают во всех городах и районах. "С этого года мы активно взаимодействуем с фондом "Защитники Отечества". Помогаем участникам СВО и их родным в сфере, связанной с финансами. Наши специалисты уже консультируют по вопросам реструктуризации кредитов, начисления процентов по займам. Фактически мы создали "единое окно" по финансовой грамотности, куда люди могут обратиться со своими вопросами", - сказал он.
https://ria.ru/20241011/gazifikatsiya-1977532022.html
https://ria.ru/20241001/sotrudnichestvo-1975672136.html
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102294/44/1022944415_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_17d32406d63d3ecb5a8ce9b65ff16ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
томская область, владимир мазур, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Томская область, Томская область, Владимир Мазур, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций"

Мазур предложил ввести в Томской области льготы для "народных облигаций"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКонструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске
Конструкция в виде надписи I love Tomsk на Новособорной площади в Томске - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Конструкция в виде надписи "I love Tomsk" на Новособорной площади в Томске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОМСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил ввести для физических лиц льготное налогообложение на доходы от так называемых "народных облигаций", сообщает администрация региона.
Глава Томской области принял участие в Московском финансовом форуме, представив опыт региона на сессии "Влияние финансовой культуры на экономическое развитие регионов". Мазур уделил отдельное внимание привлечению денежных средств населения, рассказав, что за годы развития проекта "народных облигаций Томской области" регион привлек около 16 миллиардов рублей от населения.
Губернатор Томской области Владимир Мазур - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Мазур: семь тысяч домов газифицируют в Томской области за три года
11 октября, 10:21
"В то же время налоговое законодательство, например, предусматривает льготу по налогообложению для банковских депозитов. Однако по облигационным займам такая льгота отсутствует. Предлагаю проработать вопрос введения льготы для так называемых "народных облигаций", которая будет распространяться только на физические лица", - предложил губернатор.
Мазур также рассказал о программах повышения финансовой грамотности в Томской области, о работе по противодействию мошенничеству, повышении финансовой грамотности взрослого населения и планах регулярного тестирования жителей по вопросам финансовой безопасности.
"Главный вывод, который мы сделали: работу по финансовой грамотности нужно переводить из разовых акций и мероприятий в услугу, которую предоставляет государство. А потому полностью разделяю позицию руководства Минфина и Центробанка: финансовый ликбез должен быть доступен всем – и жителям мегаполисов, и представителям глубинки", - подчеркнул он.
Глава региона отметил, что в Томской области в дополнение к региональному центру финансовой грамотности на его базе создан антикризисный центр. В его задачи входит помощь людям, которые попали в сложную ситуацию в сфере финансов. Представительства обоих центров в регионе работают во всех городах и районах.
"С этого года мы активно взаимодействуем с фондом "Защитники Отечества". Помогаем участникам СВО и их родным в сфере, связанной с финансами. Наши специалисты уже консультируют по вопросам реструктуризации кредитов, начисления процентов по займам. Фактически мы создали "единое окно" по финансовой грамотности, куда люди могут обратиться со своими вопросами", - сказал он.
Губернатор Томской области Владимир Мазур и полномочный представитель президента Киргизии в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев подписали соглашение о сотрудничестве между регионами в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Томская и Иссык-Кульская области договорились о сотрудничестве
1 октября, 10:39
 
Томская областьТомская областьВладимир МазурМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала