https://ria.ru/20241019/tomskaya_oblast-1978857132.html

Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций"

Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций" - РИА Новости, 19.10.2024

Томский губернатор предложил ввести льготы для "народных облигаций"

Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил ввести для физических лиц льготное налогообложение на доходы от так называемых "народных облигаций",... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:35

2024-10-19T07:35

2024-10-19T07:35

томская область

томская область

владимир мазур

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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ТОМСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур предложил ввести для физических лиц льготное налогообложение на доходы от так называемых "народных облигаций", сообщает администрация региона. Глава Томской области принял участие в Московском финансовом форуме, представив опыт региона на сессии "Влияние финансовой культуры на экономическое развитие регионов". Мазур уделил отдельное внимание привлечению денежных средств населения, рассказав, что за годы развития проекта "народных облигаций Томской области" регион привлек около 16 миллиардов рублей от населения. "В то же время налоговое законодательство, например, предусматривает льготу по налогообложению для банковских депозитов. Однако по облигационным займам такая льгота отсутствует. Предлагаю проработать вопрос введения льготы для так называемых "народных облигаций", которая будет распространяться только на физические лица", - предложил губернатор. Мазур также рассказал о программах повышения финансовой грамотности в Томской области, о работе по противодействию мошенничеству, повышении финансовой грамотности взрослого населения и планах регулярного тестирования жителей по вопросам финансовой безопасности. "Главный вывод, который мы сделали: работу по финансовой грамотности нужно переводить из разовых акций и мероприятий в услугу, которую предоставляет государство. А потому полностью разделяю позицию руководства Минфина и Центробанка: финансовый ликбез должен быть доступен всем – и жителям мегаполисов, и представителям глубинки", - подчеркнул он. Глава региона отметил, что в Томской области в дополнение к региональному центру финансовой грамотности на его базе создан антикризисный центр. В его задачи входит помощь людям, которые попали в сложную ситуацию в сфере финансов. Представительства обоих центров в регионе работают во всех городах и районах. "С этого года мы активно взаимодействуем с фондом "Защитники Отечества". Помогаем участникам СВО и их родным в сфере, связанной с финансами. Наши специалисты уже консультируют по вопросам реструктуризации кредитов, начисления процентов по займам. Фактически мы создали "единое окно" по финансовой грамотности, куда люди могут обратиться со своими вопросами", - сказал он.

https://ria.ru/20241011/gazifikatsiya-1977532022.html

https://ria.ru/20241001/sotrudnichestvo-1975672136.html

томская область

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томская область, владимир мазур, министерство финансов рф (минфин россии), экономика