https://ria.ru/20241019/tankisty-1978856982.html

Танкисты нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе Работино

Танкисты нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 19.10.2024

Танкисты нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе Работино

Танкисты Вооруженных сил России провели комбинированный удар по украинским боевикам в районе населенного пункта Работино Запорожской области с использованием... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:30

2024-10-19T07:30

2024-10-19T10:02

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запорожская область

работино

вооруженные силы украины

в мире

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ТОКМАК, 19 окт - РИА Новости. Танкисты Вооруженных сил России провели комбинированный удар по украинским боевикам в районе населенного пункта Работино Запорожской области с использованием танков и тяжелых огнеметных систем (ТОС), все цели успешно поражены, рассказал РИА Новости командир подразделения танкового батальона. "Нами был подготовлен и проведен комбинированный удар по противнику одновременно с применением танков и тяжелых огнеметных систем. Работа проводилась ночью, все цели были успешно поражены, боевая задача выполнена", - рассказал собеседник агентства. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его захват как главное достижение попытки контрнаступления ВСУ летом прошлого года на запорожском направлении. Именно с этой целью Украина ввела в бой подготовленные на Западе бригады из стратегического резерва. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241014/minoborony-1977877188.html

https://ria.ru/20241007/tankist-1976667969.html

россия

запорожская область

работино

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Комбинированный удар танкистов по украинским боевикам в районе Работино Танкисты ВС РФ нанесли комбинированный удар по украинским боевикам в районе Работино Запорожской области с использованием танков и тяжелых огнеметных систем, все цели успешно поражены 2024-10-19T07:30 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, работино, вооруженные силы украины, в мире