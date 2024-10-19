https://ria.ru/20241019/tankisty-1978856982.html
Танкисты нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе Работино
Танкисты нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 19.10.2024
Танкисты нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе Работино
Танкисты Вооруженных сил России провели комбинированный удар по украинским боевикам в районе населенного пункта Работино Запорожской области с использованием... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:30
2024-10-19T07:30
2024-10-19T10:02
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ТОКМАК, 19 окт - РИА Новости. Танкисты Вооруженных сил России провели комбинированный удар по украинским боевикам в районе населенного пункта Работино Запорожской области с использованием танков и тяжелых огнеметных систем (ТОС), все цели успешно поражены, рассказал РИА Новости командир подразделения танкового батальона. "Нами был подготовлен и проведен комбинированный удар по противнику одновременно с применением танков и тяжелых огнеметных систем. Работа проводилась ночью, все цели были успешно поражены, боевая задача выполнена", - рассказал собеседник агентства. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его захват как главное достижение попытки контрнаступления ВСУ летом прошлого года на запорожском направлении. Именно с этой целью Украина ввела в бой подготовленные на Западе бригады из стратегического резерва. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20241014/minoborony-1977877188.html
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Комбинированный удар танкистов по украинским боевикам в районе Работино
Танкисты ВС РФ нанесли комбинированный удар по украинским боевикам в районе Работино Запорожской области с использованием танков и тяжелых огнеметных систем, все цели успешно поражены
2024-10-19T07:30
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РИА Новости
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россия, запорожская область, работино, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Работино, Вооруженные силы Украины, В мире
Танкисты нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ в районе Работино
Танкисты ВС России нанесли комбинированный удар по позициям ВСУ под Работино