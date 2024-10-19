https://ria.ru/20241019/tank-1978890199.html

В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк

В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк - РИА Новости, 19.10.2024

В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:00

2024-10-19T15:00

2024-10-19T16:16

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области. "Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожение танка было подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение танка ВСУ в Сумской области Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области. 2024-10-19T15:00 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире