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В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк - РИА Новости, 19.10.2024
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15:00 19.10.2024 (обновлено: 16:16 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/tank-1978890199.html
В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк
В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк - РИА Новости, 19.10.2024
В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:00
2024-10-19T16:16
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области. "Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что уничтожение танка было подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
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Уничтожение танка ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Сумской области.
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
В Сумской области "Ланцет" уничтожил украинский танк

Минобороны: в Сумской области ВС России ударом "Ланцета" уничтожили танк ВСУ

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области.
«
"Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения танка ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет" в Сумской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уничтожение танка было подтверждено средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
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