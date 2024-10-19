https://ria.ru/20241019/svyazist-1978851847.html

Связист: российские комплексы засекреченной связи превзошли аналоги НАТО

Связист: российские комплексы засекреченной связи превзошли аналоги НАТО - РИА Новости, 19.10.2024

Связист: российские комплексы засекреченной связи превзошли аналоги НАТО

Применяемые в СВО российские мобильные комплексы засекреченной телефонной связи превзошли натовские аналоги, сообщил РИА Новости командир подразделения... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:28

2024-10-19T04:28

2024-10-19T04:28

безопасность

технологии

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ГЕНИЧЕСК, 19 окт - РИА Новости. Применяемые в СВО российские мобильные комплексы засекреченной телефонной связи превзошли натовские аналоги, сообщил РИА Новости командир подразделения десантников-связистов группировки войск "Днепр" с позывным "Атлет". "Обстановка активная. Как противник, так и мы работаем. Я бы не сказал, что у них какое-то особое оружие. Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи - очень достаточно бодро противостоит их средствам. Даже в каких-то моментах намного лучше срабатывает… По связи мы не уступаем. Даже, говорю, в чем-то мы их превосходим", - сказал РИА Новости командир подразделения связи с позывным "Атлет". Десантники-связисты группировки войск "Днепр" в канун Дня связиста продемонстрировали РИА Новости работу мобильного комплекса засекреченной телефонной связи на передовой на херсонском направлении. "Выезжаем непосредственно на линию боевого соприкосновения… Мы выезжаем утром и возвращаемся утром. Примерно занимает сутки один выезд. Бывает, задерживаемся на двое суток, на трое суток… Вообще, конечно, машина управления (для противника) такая - цель номер один. Всегда пытаются ее достать", - сказал офицер-десантник. Мобильный комплекс состоит из двух бронемашин "Тигр": машина управления связью и машина прикрытия. "Наблюдение за воздухом осуществляем, используя тепловизионный прибор на самой установке… FPV-дроны, камикадзе, "Баба-Яга". Захват цели и там уже будет следовать за ней. Тут все как в игрушке на компьютере. Только сопровождаешь цель - открываешь огонь", - сказал оператор роботизированного пулемётного боевого модуля с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ" с позывным "Тигр". Прибыв на место, группа прикрытия и охранения комплекса занимает позиции. Связисты-десантники разворачивают средства связи - антенны, коммуникации и телефон засекреченной линии связи. "Смотря под кого мы работаем - те задачи и выполняем. Всем, кому понадобится (связь с фронтом), всем можем предоставить. Включая верховного (главнокомандующего)", - подчеркнул командир подразделения "Атлет".

https://ria.ru/20240806/svyaz-1964306433.html

https://radiosputnik.ru/20240624/leopard-1955059046.html

https://ria.ru/20240417/oruzhie-1940516848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, технологии