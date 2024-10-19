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В США расследуют инцидент с незаконной попыткой изъятия органов

В США расследуют инцидент с незаконной попыткой изъятия органов - РИА Новости, 19.10.2024

В США расследуют инцидент с незаконной попыткой изъятия органов

Расследование проводится в США из-за возможной попытки трансплантации органов у человека, которому по ошибке констатировали смерть, передает радиостанция NPR. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:21

2024-10-19T12:21

2024-10-19T12:21

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Расследование проводится в США из-за возможной попытки трансплантации органов у человека, которому по ошибке констатировали смерть, передает радиостанция NPR. По ее информации, речь идет об инциденте 2021 года. Врачи в штате Кентукки готовились проводить операцию по трансплантации органов в медицинских целях у 36-летнего Томаса Гувера, ему якобы констатировали смерть после передозировки наркотиками. Врач Наташа Миллер рассказала, что, зайдя в операционный зал, хирурги отказались проводить операцию, поскольку донор подавал признаки жизни. По словам Миллер, он активно двигался на операционном столе, у него текли слезы. Она также заявила, что представитель организации по закупке органов Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA) попросил найти другого врача для проведения операции. "Офис генерального прокурора штата Кентукки заявил, что следователи изучают произошедшее и федеральное министерство здравоохранения и социального обеспечения проводит расследование", - сообщил пообщавшийся с врачами корреспондент радиостанции Роб Стейн. Сообщается, что в октябре 2021 года на фоне этого инцидента несколько сотрудников KODA уволились. По словам журналиста, некоторые наблюдатели за системой закупки органов говорят, что их не удивили подобные обвинения в адрес больницы. "Они говорят, что организации по закупке органов испытывают огромное давление, чтобы получить больше органов для спасения большего количества жизней, и есть вопросы к тому, как у пациентов констатируют смерть", - сообщил Стейн. Больница, в которой должна была проводиться трансплантация, в комментарии NPR отрицает какие-либо нарушения. "Безопасность наших пациентов всегда является нашим главным приоритетом. Мы тесно сотрудничаем с нашими пациентами и их семьями, чтобы обеспечить выполнение пожеланий наших пациентов относительно донорства органов", - заявили в медицинском учреждении. Местная организация по закупке органов отрицает какие-либо нарушения и утверждает, что никогда не оказывала давления на своих сотрудников.

https://ria.ru/20240722/smert-1961339006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кентукки, сша