https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978885395.html

ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье

ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье - РИА Новости, 19.10.2024

ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье

Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:02

2024-10-19T14:02

2024-10-19T14:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

курская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.Кроме того, российские войска за прошедшие сутки отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово.Авиация и артиллерия также поразили скопления живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ возле населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам дислокации резервов украинских войск в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок в Сумской области.Потери противника составили:Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

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https://ria.ru/20241018/minoborony-1978638684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы рф, безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины