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ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 19.10.2024 (обновлено: 14:34 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978885395.html
ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье
ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье - РИА Новости, 19.10.2024
ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье
Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:02
2024-10-19T14:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Север&quot; продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, российские войска за прошедшие сутки отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово.Авиация и артиллерия также поразили скопления живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ возле населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам дислокации резервов украинских войск в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок в Сумской области.Потери противника составили:Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241018/lyubimovka-1978738994.html
https://ria.ru/20241018/minoborony-1978638684.html
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вооруженные силы рф, безопасность, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье

ВС России ударили по скоплению военных девяти бригад ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение солдатам ВСУ в Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Колмаков, Кругленькое, Нижний Клин, Никольский, Новый Путь, Ольговка, Плехово, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.

Военные ВСУ сбегают из Курской области в сторону Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Минобороны показало убегающих из Любимовки украинских военных
18 октября, 14:43
Кроме того, российские войска за прошедшие сутки отразили контратаку ВСУ в районе Леонидово.
Авиация и артиллерия также поразили скопления живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады территориальной обороны ВСУ возле населенных пунктов Дарьино, Журавка, Кругленькое, Лебедевка, Олешня, Ольговка, Поречное и Свердликово.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по местам дислокации резервов украинских войск в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок в Сумской области.
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18 октября, 05:27
Потери противника составили:
  • более 270 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • бронетранспортер;
  • пять боевых бронированных машин;
  • четыре орудия;
  • три автомобиля.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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