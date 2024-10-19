https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978880422.html
ВС России поразили топливную инфраструктуру, используемую армией Украины
ВС России поразили топливную инфраструктуру, используемую армией Украины - РИА Новости, 19.10.2024
ВС России поразили топливную инфраструктуру, используемую армией Украины
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:37
2024-10-19T12:37
2024-10-19T12:51
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по аэродромам, сообщили в Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотник.
https://ria.ru/20241019/tankisty-1978856982.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили топливную инфраструктуру, используемую армией Украины
ВС России нанесли поражение энергетической инфраструктуре, работавшей для ВСУ
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по аэродромам, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.
Средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США
и 31 беспилотник.