https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978880422.html

ВС России поразили топливную инфраструктуру, используемую армией Украины

ВС России поразили топливную инфраструктуру, используемую армией Украины - РИА Новости, 19.10.2024

ВС России поразили топливную инфраструктуру, используемую армией Украины

Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:37

2024-10-19T12:37

2024-10-19T12:51

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников нанесли поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, а также по аэродромам, сообщили в Минобороны России. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, аэродромам", - говорится в сводке российского военного ведомства. Также поражение было нанесено скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средства ПВО сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 31 беспилотник.

https://ria.ru/20241019/tankisty-1978856982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность