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Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
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12:27 19.10.2024 (обновлено: 12:35 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978879763.html
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих и реактивную систему залпового... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:27
2024-10-19T12:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
красноармейск
димитров
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих и реактивную систему залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное Донецкой народной республики."Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня "Град", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку "Рапира". Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html
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россия, вооруженные силы украины, красноармейск, димитров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Димитров, Безопасность
Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Минобороны: подразделения "Центра" продвинулись в глубину обороны ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих и реактивную систему залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное Донецкой народной республики.
"Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня "Град", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку "Рапира". Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сообщении ведомства.
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