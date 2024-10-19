https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978879763.html

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 19.10.2024

Группировка "Центр" продвинулась в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих и реактивную систему залпового... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:27

2024-10-19T12:27

2024-10-19T12:35

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безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили пять контратак ВСУ, противник потерял до 460 военнослужащих и реактивную систему залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 42-й, 93-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное Донецкой народной республики."Отражены 5 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм реактивную систему залпового огня "Град", две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушку "Рапира". Уничтожен склад боеприпасов", - сказано в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html

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Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, красноармейск, димитров, безопасность