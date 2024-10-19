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В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:51 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978865497.html
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2024
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:51
2024-10-19T09:51
специальная военная операция на украине
черниговская область
в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он уточнил, что речь идет об объекте энергоснабжения. Чиновник отметил, после взрыва возник пожар на объекте, который был локализован через несколько часов. Угрозы электроснабжению пока нет, заверил он.
https://ria.ru/20241019/cherkassy-1978860827.html
черниговская область
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черниговская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, В мире
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры

Глава Черниговской ОВА Чаус: поврежден объект критической инфраструктуры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБоеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России
Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боеприпасы истребителей-бомбардировщиков ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры.
В своем Telegram-канале он уточнил, что речь идет об объекте энергоснабжения. Чиновник отметил, после взрыва возник пожар на объекте, который был локализован через несколько часов. Угрозы электроснабжению пока нет, заверил он.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Черкассах прогремел взрыв
Вчера, 08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьВ мире
 
 
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