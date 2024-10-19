https://ria.ru/20241019/spetsoperatsiya-1978865497.html
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 19.10.2024
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:51
2024-10-19T09:51
2024-10-19T09:51
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус утверждает, что в ночь на субботу был поврежден объект критической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он уточнил, что речь идет об объекте энергоснабжения. Чиновник отметил, после взрыва возник пожар на объекте, который был локализован через несколько часов. Угрозы электроснабжению пока нет, заверил он.
https://ria.ru/20241019/cherkassy-1978860827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черниговская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, В мире
В Черниговской области поврежден объект критической инфраструктуры
Глава Черниговской ОВА Чаус: поврежден объект критической инфраструктуры