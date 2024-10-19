Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас"

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

Мурал "Калейдоскоп", автор — Илья Блинов (SLAK).

Всего на карте арт-маршрута в инновационном центре "Сколково" появилось 16 муралов и объектов. Последние три установили совсем недавно: "Машина в лесу" Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой заработала на поляне перед деловым центром "Матрешка", "Навигатор" Антона Чумака расположился на набережной Центрального парка, а функциональный арт-объект "На одной волне" Марины Звягинцевой — возле "Гиперкуба".

"Новый проект — это уникальнейший опыт: в этом году объекты появляются не отдельно друг от друга в разных частях Москвы, как это было в предыдущие выпуски фестиваля, а составляют единый арт-маршрут по территории инновационного центра, — сообщила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.