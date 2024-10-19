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Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас" - РИА Новости, 19.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 19.10.2024 (обновлено: 08:03 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/skolkovo-1978749963.html
Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас"
Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас" - РИА Новости, 19.10.2024
Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас"
Ежегодный смотр современного искусства на этот раз проходит в инновационном центре "Сколково". Экспозиция пополнилась новыми интересными арт-объектами. Что они... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:00
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ежегодный смотр современного искусства на этот раз проходит в инновационном центре "Сколково". Экспозиция пополнилась новыми интересными арт-объектами. Что они символизируют — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Новости культуры, Сколково, Искусство, Живопись, мурал, Сколково
Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас"

В инновационном центре "Сколково" появились новые арт-объекты "Здесь и сейчас"

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ежегодный смотр современного искусства на этот раз проходит в инновационном центре "Сколково". Экспозиция пополнилась новыми интересными арт-объектами. Что они символизируют — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

Произведение Марины Звягинцевой "На одной волне" сразу приковывает внимание. Причем не только стильной инсталляцией, но и музыкой. Эта работа в буквальном смысле звучит. Интерактивная композиция оформлена в виде наушников и звуковой волны. При работе над этим арт-объектом Марина размышляла о том, что если попытаться описать человека как физическое явление, то он будет представлять собой скорее волну, нежели частицу — из-за своей постоянной изменчивости. Такая аллегория, по ее мнению, особенно свойственна творческим людям, живущим и работающим на территории инновационного центра "Сколково": они меняются сами и стремятся изменять окружающий мир к лучшему.

Арт-объект На одной волне автора Марины Звягинцевой

Произведение Марины Звягинцевой "На одной волне" сразу приковывает внимание. Причем не только стильной инсталляцией, но и музыкой. Эта работа в буквальном смысле звучит. Интерактивная композиция оформлена в виде наушников и звуковой волны. При работе над этим арт-объектом Марина размышляла о том, что если попытаться описать человека как физическое явление, то он будет представлять собой скорее волну, нежели частицу — из-за своей постоянной изменчивости. Такая аллегория, по ее мнению, особенно свойственна творческим людям, живущим и работающим на территории инновационного центра "Сколково": они меняются сами и стремятся изменять окружающий мир к лучшему.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова

"Эта работа про то, что люди соединяются и создают общую волну. "Сколково" — место, где люди работают в одном направлении, пытаясь поменять мир. Но для этого нужно синхронизироваться и сонастроиться. Наушники ассоциируются со звуковым рядом, и, чтобы включить в этих наушниках какую-то музыку, людям придется договориться", — рассказала Марина Звягинцева.

Автор арт-объекта На одной волне Марина Звягинцева

"Эта работа про то, что люди соединяются и создают общую волну. "Сколково" — место, где люди работают в одном направлении, пытаясь поменять мир. Но для этого нужно синхронизироваться и сонастроиться. Наушники ассоциируются со звуковым рядом, и, чтобы включить в этих наушниках какую-то музыку, людям придется договориться", — рассказала Марина Звягинцева.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Арт-дуэт Франциско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой (их считают классиками кинетического искусства) представил инсталляцию "Машина в лесу". Это абстрактная геометрическая система, на некоторых ее частях — отражающие поверхности. "Машина" динамично меняет облик под воздействием природы и человека.

Арт-объект Машина в лесу 1991/2024 авторов Франциско Инфанте и Нонны Горюновой

Арт-дуэт Франциско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой (их считают классиками кинетического искусства) представил инсталляцию "Машина в лесу". Это абстрактная геометрическая система, на некоторых ее частях — отражающие поверхности. "Машина" динамично меняет облик под воздействием природы и человека.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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© РИА Новости / Анастасия Мельникова

"Зритель может вращать колесо, влиять на скорость движения и силу взаимодействия этого искусственного объекта с окружающей природой. В этот момент он будто и сам становится неотъемлемой частью тотального эксперимента, который Франциско и Нонна проводят на протяжении многих десятилетий своей художественной практики", — пояснила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.

Куратор фестиваля уличного искусства Здесь и сейчас Анна Малик-Короленкова у арт-объекта Машина в лесу 1991/2024 авторов Франциско Инфанте и Нонны Горюновой

"Зритель может вращать колесо, влиять на скорость движения и силу взаимодействия этого искусственного объекта с окружающей природой. В этот момент он будто и сам становится неотъемлемой частью тотального эксперимента, который Франциско и Нонна проводят на протяжении многих десятилетий своей художественной практики", — пояснила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

"Навигатор" Антона Чумака — подвижный механизм, работающий по принципу флюгера. Он напоминает о временах, когда еще не существовало гаджетов с подробным ежеминутным анализом погодной ситуации. Устаревший прибор, установленный на фоне современного хаба, предлагает задуматься о пройденном человеком сложном пути технологического прогресса.

Арт-объект Навигатор автора Антона Чумака

"Навигатор" Антона Чумака — подвижный механизм, работающий по принципу флюгера. Он напоминает о временах, когда еще не существовало гаджетов с подробным ежеминутным анализом погодной ситуации. Устаревший прибор, установленный на фоне современного хаба, предлагает задуматься о пройденном человеком сложном пути технологического прогресса.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
5 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

"Хотя этот объект сделан для конкретного места и фестиваля и напоминает о примитивных наблюдениях за природой, в нем я процитировал знаковые для меня объекты. Это и образ Александрийского маяка как символа эллинистического просвещения, и архитектура индуистских храмов", — говорит Антон Чумак.

Автор арт-объекта Навигатор Антон Чумак

"Хотя этот объект сделан для конкретного места и фестиваля и напоминает о примитивных наблюдениях за природой, в нем я процитировал знаковые для меня объекты. Это и образ Александрийского маяка как символа эллинистического просвещения, и архитектура индуистских храмов", — говорит Антон Чумак.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

"Квантовая суперпозиция", автор — Анастасия Рыжикова. Это произведение установили во внутреннем дворике "Сколтеха" еще в сентябре. Композиция фиксирует одновременную многогранность выбора и олицетворяет будущее человека, находящегося в бесчисленном множестве состояний при перемещении во времени.

Арт-объект Квантовая суперпозиция автора Анастасии Рыжиковой

"Квантовая суперпозиция", автор — Анастасия Рыжикова. Это произведение установили во внутреннем дворике "Сколтеха" еще в сентябре. Композиция фиксирует одновременную многогранность выбора и олицетворяет будущее человека, находящегося в бесчисленном множестве состояний при перемещении во времени.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

Арт-объект Change, автор — Анатолий Акуе. Это один из новых красочных муралов, появившихся на территории инновационного центра "Сколково". Внутри них — лавочки, на которых можно отдохнуть, укрыться от солнца и ветра.

Арт-объект Калейдоскоп автора Ильи Блинова (SLAK)

Арт-объект Change, автор — Анатолий Акуе. Это один из новых красочных муралов, появившихся на территории инновационного центра "Сколково". Внутри них — лавочки, на которых можно отдохнуть, укрыться от солнца и ветра.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

“Алфавитяне” Дианы Воуба — результат переосмысления идей русского авангарда. Антропоморфные существа красного, белого и черного цветов, установленные возле международной гимназии инновационного центра "Сколково", представляют собой алфавит, из которого можно составлять бесчисленное множество комбинаций.

Арт-объект Алфавитяне автора Дианы Воуба

“Алфавитяне” Дианы Воуба — результат переосмысления идей русского авангарда. Антропоморфные существа красного, белого и черного цветов, установленные возле международной гимназии инновационного центра "Сколково", представляют собой алфавит, из которого можно составлять бесчисленное множество комбинаций.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

Мурал "Калейдоскоп", автор — Илья Блинов (SLAK).

Всего на карте арт-маршрута в инновационном центре "Сколково" появилось 16 муралов и объектов. Последние три установили совсем недавно: "Машина в лесу" Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой заработала на поляне перед деловым центром "Матрешка", "Навигатор" Антона Чумака расположился на набережной Центрального парка, а функциональный арт-объект "На одной волне" Марины Звягинцевой — возле "Гиперкуба".

"Новый проект — это уникальнейший опыт: в этом году объекты появляются не отдельно друг от друга в разных частях Москвы, как это было в предыдущие выпуски фестиваля, а составляют единый арт-маршрут по территории инновационного центра, — сообщила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.

Арт-объект Калейдоскоп автора Ильи Блинова (SLAK)

Мурал "Калейдоскоп", автор — Илья Блинов (SLAK).

Всего на карте арт-маршрута в инновационном центре "Сколково" появилось 16 муралов и объектов. Последние три установили совсем недавно: "Машина в лесу" Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой заработала на поляне перед деловым центром "Матрешка", "Навигатор" Антона Чумака расположился на набережной Центрального парка, а функциональный арт-объект "На одной волне" Марины Звягинцевой — возле "Гиперкуба".

"Новый проект — это уникальнейший опыт: в этом году объекты появляются не отдельно друг от друга в разных частях Москвы, как это было в предыдущие выпуски фестиваля, а составляют единый арт-маршрут по территории инновационного центра, — сообщила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
10 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"

На территории между бизнес-центрами "Стратос" и "Амальтея" вырос "Букет полевых цветов" Полины Фроловой. Причудливые образы, встроенные в окружающую городскую среду, стали прекрасным поводом остановиться и начать фантазировать. Сама художница назвала локацию "точкой визуального отдыха".

Новые арт-объекты продолжают главную тему фестиваля "Здесь и сейчас" этого года: взаимосвязь науки и искусства. Отчасти такой лейтмотив появился благодаря месту проведения — крупнейшему инновационному центру России "Сколково".

Оператор художественной составляющей смотра современного паблик-арта — парк "Зарядье".

Посещение бесплатно.

Арт-объект Букет полевых цветов автора Полины Фроловой

На территории между бизнес-центрами "Стратос" и "Амальтея" вырос "Букет полевых цветов" Полины Фроловой. Причудливые образы, встроенные в окружающую городскую среду, стали прекрасным поводом остановиться и начать фантазировать. Сама художница назвала локацию "точкой визуального отдыха".

Новые арт-объекты продолжают главную тему фестиваля "Здесь и сейчас" этого года: взаимосвязь науки и искусства. Отчасти такой лейтмотив появился благодаря месту проведения — крупнейшему инновационному центру России "Сколково".

Оператор художественной составляющей смотра современного паблик-арта — парк "Зарядье".

Посещение бесплатно.

© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля уличного искусства "Здесь и Сейчас"
11 из 11
 
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