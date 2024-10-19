Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас"

В инновационном центре "Сколково" появились новые арт-объекты "Здесь и сейчас"
Произведение Марины Звягинцевой "На одной волне" сразу приковывает внимание. Причем не только стильной инсталляцией, но и музыкой. Эта работа в буквальном смысле звучит. Интерактивная композиция оформлена в виде наушников и звуковой волны. При работе над этим арт-объектом Марина размышляла о том, что если попытаться описать человека как физическое явление, то он будет представлять собой скорее волну, нежели частицу — из-за своей постоянной изменчивости. Такая аллегория, по ее мнению, особенно свойственна творческим людям, живущим и работающим на территории инновационного центра "Сколково": они меняются сами и стремятся изменять окружающий мир к лучшему.
Произведение Марины Звягинцевой "На одной волне" сразу приковывает внимание. Причем не только стильной инсталляцией, но и музыкой. Эта работа в буквальном смысле звучит. Интерактивная композиция оформлена в виде наушников и звуковой волны. При работе над этим арт-объектом Марина размышляла о том, что если попытаться описать человека как физическое явление, то он будет представлять собой скорее волну, нежели частицу — из-за своей постоянной изменчивости. Такая аллегория, по ее мнению, особенно свойственна творческим людям, живущим и работающим на территории инновационного центра "Сколково": они меняются сами и стремятся изменять окружающий мир к лучшему.
"Эта работа про то, что люди соединяются и создают общую волну. "Сколково" — место, где люди работают в одном направлении, пытаясь поменять мир. Но для этого нужно синхронизироваться и сонастроиться. Наушники ассоциируются со звуковым рядом, и, чтобы включить в этих наушниках какую-то музыку, людям придется договориться", — рассказала Марина Звягинцева.
"Эта работа про то, что люди соединяются и создают общую волну. "Сколково" — место, где люди работают в одном направлении, пытаясь поменять мир. Но для этого нужно синхронизироваться и сонастроиться. Наушники ассоциируются со звуковым рядом, и, чтобы включить в этих наушниках какую-то музыку, людям придется договориться", — рассказала Марина Звягинцева.
Арт-дуэт Франциско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой (их считают классиками кинетического искусства) представил инсталляцию "Машина в лесу". Это абстрактная геометрическая система, на некоторых ее частях — отражающие поверхности. "Машина" динамично меняет облик под воздействием природы и человека.
Арт-дуэт Франциско Инфанте-Араны и Нонны Горюновой (их считают классиками кинетического искусства) представил инсталляцию "Машина в лесу". Это абстрактная геометрическая система, на некоторых ее частях — отражающие поверхности. "Машина" динамично меняет облик под воздействием природы и человека.
"Зритель может вращать колесо, влиять на скорость движения и силу взаимодействия этого искусственного объекта с окружающей природой. В этот момент он будто и сам становится неотъемлемой частью тотального эксперимента, который Франциско и Нонна проводят на протяжении многих десятилетий своей художественной практики", — пояснила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.
"Зритель может вращать колесо, влиять на скорость движения и силу взаимодействия этого искусственного объекта с окружающей природой. В этот момент он будто и сам становится неотъемлемой частью тотального эксперимента, который Франциско и Нонна проводят на протяжении многих десятилетий своей художественной практики", — пояснила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.
"Навигатор" Антона Чумака — подвижный механизм, работающий по принципу флюгера. Он напоминает о временах, когда еще не существовало гаджетов с подробным ежеминутным анализом погодной ситуации. Устаревший прибор, установленный на фоне современного хаба, предлагает задуматься о пройденном человеком сложном пути технологического прогресса.
"Навигатор" Антона Чумака — подвижный механизм, работающий по принципу флюгера. Он напоминает о временах, когда еще не существовало гаджетов с подробным ежеминутным анализом погодной ситуации. Устаревший прибор, установленный на фоне современного хаба, предлагает задуматься о пройденном человеком сложном пути технологического прогресса.
"Хотя этот объект сделан для конкретного места и фестиваля и напоминает о примитивных наблюдениях за природой, в нем я процитировал знаковые для меня объекты. Это и образ Александрийского маяка как символа эллинистического просвещения, и архитектура индуистских храмов", — говорит Антон Чумак.
"Хотя этот объект сделан для конкретного места и фестиваля и напоминает о примитивных наблюдениях за природой, в нем я процитировал знаковые для меня объекты. Это и образ Александрийского маяка как символа эллинистического просвещения, и архитектура индуистских храмов", — говорит Антон Чумак.
"Квантовая суперпозиция", автор — Анастасия Рыжикова. Это произведение установили во внутреннем дворике "Сколтеха" еще в сентябре. Композиция фиксирует одновременную многогранность выбора и олицетворяет будущее человека, находящегося в бесчисленном множестве состояний при перемещении во времени.
"Квантовая суперпозиция", автор — Анастасия Рыжикова. Это произведение установили во внутреннем дворике "Сколтеха" еще в сентябре. Композиция фиксирует одновременную многогранность выбора и олицетворяет будущее человека, находящегося в бесчисленном множестве состояний при перемещении во времени.
Арт-объект Change, автор — Анатолий Акуе. Это один из новых красочных муралов, появившихся на территории инновационного центра "Сколково". Внутри них — лавочки, на которых можно отдохнуть, укрыться от солнца и ветра.
Арт-объект Change, автор — Анатолий Акуе. Это один из новых красочных муралов, появившихся на территории инновационного центра "Сколково". Внутри них — лавочки, на которых можно отдохнуть, укрыться от солнца и ветра.
“Алфавитяне” Дианы Воуба — результат переосмысления идей русского авангарда. Антропоморфные существа красного, белого и черного цветов, установленные возле международной гимназии инновационного центра "Сколково", представляют собой алфавит, из которого можно составлять бесчисленное множество комбинаций.
“Алфавитяне” Дианы Воуба — результат переосмысления идей русского авангарда. Антропоморфные существа красного, белого и черного цветов, установленные возле международной гимназии инновационного центра "Сколково", представляют собой алфавит, из которого можно составлять бесчисленное множество комбинаций.
Мурал "Калейдоскоп", автор — Илья Блинов (SLAK).
Всего на карте арт-маршрута в инновационном центре "Сколково" появилось 16 муралов и объектов. Последние три установили совсем недавно: "Машина в лесу" Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой заработала на поляне перед деловым центром "Матрешка", "Навигатор" Антона Чумака расположился на набережной Центрального парка, а функциональный арт-объект "На одной волне" Марины Звягинцевой — возле "Гиперкуба".
"Новый проект — это уникальнейший опыт: в этом году объекты появляются не отдельно друг от друга в разных частях Москвы, как это было в предыдущие выпуски фестиваля, а составляют единый арт-маршрут по территории инновационного центра, — сообщила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.
Мурал "Калейдоскоп", автор — Илья Блинов (SLAK).
Всего на карте арт-маршрута в инновационном центре "Сколково" появилось 16 муралов и объектов. Последние три установили совсем недавно: "Машина в лесу" Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой заработала на поляне перед деловым центром "Матрешка", "Навигатор" Антона Чумака расположился на набережной Центрального парка, а функциональный арт-объект "На одной волне" Марины Звягинцевой — возле "Гиперкуба".
"Новый проект — это уникальнейший опыт: в этом году объекты появляются не отдельно друг от друга в разных частях Москвы, как это было в предыдущие выпуски фестиваля, а составляют единый арт-маршрут по территории инновационного центра, — сообщила куратор фестиваля Анна Малик-Короленкова.
На территории между бизнес-центрами "Стратос" и "Амальтея" вырос "Букет полевых цветов" Полины Фроловой. Причудливые образы, встроенные в окружающую городскую среду, стали прекрасным поводом остановиться и начать фантазировать. Сама художница назвала локацию "точкой визуального отдыха".
Новые арт-объекты продолжают главную тему фестиваля "Здесь и сейчас" этого года: взаимосвязь науки и искусства. Отчасти такой лейтмотив появился благодаря месту проведения — крупнейшему инновационному центру России "Сколково".
Оператор художественной составляющей смотра современного паблик-арта — парк "Зарядье".
Посещение бесплатно.
На территории между бизнес-центрами "Стратос" и "Амальтея" вырос "Букет полевых цветов" Полины Фроловой. Причудливые образы, встроенные в окружающую городскую среду, стали прекрасным поводом остановиться и начать фантазировать. Сама художница назвала локацию "точкой визуального отдыха".
Новые арт-объекты продолжают главную тему фестиваля "Здесь и сейчас" этого года: взаимосвязь науки и искусства. Отчасти такой лейтмотив появился благодаря месту проведения — крупнейшему инновационному центру России "Сколково".
Оператор художественной составляющей смотра современного паблик-арта — парк "Зарядье".
Посещение бесплатно.