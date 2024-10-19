https://ria.ru/20241019/siyyarto-1978883871.html
Сийярто усомнился в здравом уме желающих посадить Сальвини
Сийярто усомнился в здравом уме желающих посадить Сальвини - РИА Новости, 19.10.2024
Сийярто усомнился в здравом уме желающих посадить Сальвини
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сравнил два громких итальянских дела и усомнился в здравом уме тех, кто требует тюремного срока для вице-премьера страны Маттео... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:36
2024-10-19T13:36
2024-10-19T13:36
в мире
венгрия
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сравнил два громких итальянских дела и усомнился в здравом уме тех, кто требует тюремного срока для вице-премьера страны Маттео Сальвини, пять лет назад не впустившего в Италию судно с мигрантами, но избирает в Европарламент итальянскую левую активистку Иларию Салис, осужденную в Венгрии за нанесение телесных повреждений, предоставляя ей депутатскую неприкосновенность. Прокуроры города Палермо потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе судна с полутора сотнями мигрантов в 2019 году. Сальвини обвиняется в незаконном лишении свободы и неисполнении служебных обязанностей. Салис в Венгрии грозило 11 лет тюрьмы после группового вооруженного нападения на участников правой акции в 2023 году в Будапеште, в июне 2024 года она была избрана депутатом Европарламента от Италии и вышла на свободу, получив неприкосновенность. "Здесь все сошли с ума? Два итальянских дела о "правосудии" и европейском левом мейнстриме. Маттео Сальвини защитил границы Италии, а значит, безопасность страны и ее граждан, когда не позволил кораблю с нелегальными мигрантами пришвартоваться в Италии. Следствие: итальянская прокуратура запросила для него шесть лет тюрьмы", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По поводу дела Салис Сийярто написал, что она "приехала в Венгрию в составе банды, чтобы избивать случайных прохожих на улицах Будапешта", но впоследствии "укрылась в Европарламенте". "Здесь все сошли с ума?" - повторил Сийярто риторический вопрос.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241015/siyyarto-1978063207.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, италия, палермо, маттео сальвини, петер сийярто, европарламент
В мире, Венгрия, Италия, Палермо, Маттео Сальвини, Петер Сийярто, Европарламент
Сийярто усомнился в здравом уме желающих посадить Сальвини
Сийярто усомнился в здравом уме желающих посадить Сальвини и отпустивших Салис
БУДАПЕШТ, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сравнил два громких итальянских дела и усомнился в здравом уме тех, кто требует тюремного срока для вице-премьера страны Маттео Сальвини, пять лет назад не впустившего в Италию судно с мигрантами, но избирает в Европарламент итальянскую левую активистку Иларию Салис, осужденную в Венгрии за нанесение телесных повреждений, предоставляя ей депутатскую неприкосновенность.
Прокуроры города Палермо
потребовали шестилетнего тюремного заключения для Сальвини за его решение не допустить высадки на Лампедузе
судна с полутора сотнями мигрантов в 2019 году. Сальвини обвиняется в незаконном лишении свободы и неисполнении служебных обязанностей. Салис в Венгрии грозило 11 лет тюрьмы после группового вооруженного нападения на участников правой акции в 2023 году в Будапеште
, в июне 2024 года она была избрана депутатом Европарламента от Италии и вышла на свободу, получив неприкосновенность.
"Здесь все сошли с ума? Два итальянских дела о "правосудии" и европейском левом мейнстриме. Маттео Сальвини защитил границы Италии, а значит, безопасность страны и ее граждан, когда не позволил кораблю с нелегальными мигрантами пришвартоваться в Италии. Следствие: итальянская прокуратура запросила для него шесть лет тюрьмы", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По поводу дела Салис Сийярто написал, что она "приехала в Венгрию в составе банды, чтобы избивать случайных прохожих на улицах Будапешта", но впоследствии "укрылась в Европарламенте".
"Здесь все сошли с ума?" - повторил Сийярто риторический вопрос.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.