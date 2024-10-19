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В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 19.10.2024
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12:56 19.10.2024 (обновлено: 13:33 19.10.2024)
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В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек
В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 19.10.2024
В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек
Пенсионер погиб в Алешках, еще два человека ранены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:56
2024-10-19T13:33
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Пенсионер погиб в Алешках, еще два человека ранены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате обстрела со стороны украинских террористов в Алешках произошла очередная трагедия - погиб 68-летний местный житель. Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет. В Малой Лепетихе в голову и ногу ранен 64-летний мужчина" , - написал Сальдо.В Днепрянах разрушены четыре частных жилых дома. ВСУ также обстреляли Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, выпустив за сутки в общей сложности 45 боеприпасов, сообщил он.
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек

Сальдо: в Алешках при украинском обстреле погиб пенсионер

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Пенсионер погиб в Алешках, еще два человека ранены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В результате обстрела со стороны украинских террористов в Алешках произошла очередная трагедия - погиб 68-летний местный житель. Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет. В Малой Лепетихе в голову и ногу ранен 64-летний мужчина" , - написал Сальдо.
В Днепрянах разрушены четыре частных жилых дома. ВСУ также обстреляли Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, выпустив за сутки в общей сложности 45 боеприпасов, сообщил он.
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