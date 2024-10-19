https://ria.ru/20241019/saldo-1978881803.html

В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек

В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 19.10.2024

В Алешках при обстреле ВСУ погиб человек

Пенсионер погиб в Алешках, еще два человека ранены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:56

2024-10-19T12:56

2024-10-19T13:33

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Пенсионер погиб в Алешках, еще два человека ранены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в Telegram-канале."В результате обстрела со стороны украинских террористов в Алешках произошла очередная трагедия - погиб 68-летний местный житель. Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет. В Малой Лепетихе в голову и ногу ранен 64-летний мужчина" , - написал Сальдо.В Днепрянах разрушены четыре частных жилых дома. ВСУ также обстреляли Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Новую Маячку, Пролетарку, выпустив за сутки в общей сложности 45 боеприпасов, сообщил он.

https://ria.ru/20241018/stantsiya-1978736573.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия