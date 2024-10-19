https://ria.ru/20241019/rog-1978871354.html

В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ

В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024

В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ

В Кривом Роге сожгли очередной микроавтобус, предназначенный для отправки на передовую, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:44

2024-10-19T10:44

2024-10-19T16:18

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кривой рог

страна.ua

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кривом Роге сожгли очередной микроавтобус, предназначенный для отправки на передовую, сообщило украинское издание "Страна.ua".По данным СМИ, это сделали подростки. Ранее украинские издания писали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ — на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.

https://ria.ru/20240919/kiev-1973553624.html

кривой рог

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кривой рог, страна.ua, вооруженные силы украины