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В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
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10:44 19.10.2024 (обновлено: 16:18 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/rog-1978871354.html
В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ
В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ
В Кривом Роге сожгли очередной микроавтобус, предназначенный для отправки на передовую, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:44
2024-10-19T16:18
в мире
кривой рог
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кривом Роге сожгли очередной микроавтобус, предназначенный для отправки на передовую, сообщило украинское издание "Страна.ua".По данным СМИ, это сделали подростки. Ранее украинские издания писали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ — на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.
https://ria.ru/20240919/kiev-1973553624.html
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в мире, кривой рог, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ

"Страна.ua": в Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для фронта

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кривом Роге сожгли очередной микроавтобус, предназначенный для отправки на передовую, сообщило украинское издание "Страна.ua".
По данным СМИ, это сделали подростки.
Ранее украинские издания писали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ — на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Киеве сожгли еще несколько машин ВСУ, сообщили СМИ
19 сентября, 07:55
 
В миреКривой РогСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
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