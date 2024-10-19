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В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ
В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ
В Кривом Роге сожгли очередной микроавтобус, предназначенный для отправки на передовую, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:44
2024-10-19T10:44
2024-10-19T16:18
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кривой рог
страна.ua
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Кривом Роге сожгли очередной микроавтобус, предназначенный для отправки на передовую, сообщило украинское издание "Страна.ua".По данным СМИ, это сделали подростки. Ранее украинские издания писали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ — на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Ранее представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщила, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей военных и волонтеров.
https://ria.ru/20240919/kiev-1973553624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, страна.ua, вооруженные силы украины
В мире, Кривой Рог, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для ВСУ, пишут СМИ
"Страна.ua": в Кривом Роге сожгли микроавтобус, предназначенный для фронта