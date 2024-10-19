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ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/pvo-1978883017.html
ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях
ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях - РИА Новости, 19.10.2024
ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях
Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:21
2024-10-19T13:21
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
курская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. "Девятнадцатого октября в период с 09.40 до 12.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20241018/pvo-1978722316.html
белгородская область
россия
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безопасность, белгородская область, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Курская область
ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях

ПВО сбила два украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.
"Девятнадцатого октября в период с 09.40 до 12.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащие зенитного ракетного полка - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"
18 октября, 13:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьРоссияКурская область
 
 
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