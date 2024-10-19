https://ria.ru/20241019/pvo-1978883017.html

ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях

ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях - РИА Новости, 19.10.2024

ПВО сбила два украинских БПЛА в двух областях

Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T13:21

2024-10-19T13:21

2024-10-19T13:21

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

курская область

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России. "Девятнадцатого октября в период с 09.40 до 12.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20241018/pvo-1978722316.html

белгородская область

россия

курская область

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Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, россия, курская область