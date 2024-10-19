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В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 19.10.2024
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16:50 19.10.2024 (обновлено: 16:51 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978898865.html
В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме
В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 19.10.2024
В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в Красноярске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:50
2024-10-19T16:51
происшествия
красноярск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Красноярске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в девятиэтажке в Красноярске, в микрорайоне Зеленая Роща, огонь охватил 50 "квадратов" квартиры. Были спасены 30 человек, двое пострадали. "Пожар в Красноярске полностью ликвидирован", - говорится в в Telegram-канале МЧС РФ.
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красноярск
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происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме

МЧС: пожар в жилом доме в Красноярске полностью ликвидировали

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Красноярске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России.
Ранее ведомство сообщало, что в девятиэтажке в Красноярске, в микрорайоне Зеленая Роща, огонь охватил 50 "квадратов" квартиры. Были спасены 30 человек, двое пострадали.
"Пожар в Красноярске полностью ликвидирован", - говорится в в Telegram-канале МЧС РФ.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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