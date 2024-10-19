https://ria.ru/20241019/pozhar-1978898865.html

В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме

В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 19.10.2024

В Красноярске полностью ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в Красноярске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:50

2024-10-19T16:50

2024-10-19T16:51

происшествия

красноярск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар в жилом доме в Красноярске полностью ликвидирован, сообщает МЧС России. Ранее ведомство сообщало, что в девятиэтажке в Красноярске, в микрорайоне Зеленая Роща, огонь охватил 50 "квадратов" квартиры. Были спасены 30 человек, двое пострадали. "Пожар в Красноярске полностью ликвидирован", - говорится в в Telegram-канале МЧС РФ.

https://ria.ru/20241017/pozhar-1978616054.html

красноярск

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)