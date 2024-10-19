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В Ростове-на-Дону потушили пожар в цеху по производству окон
В Ростове-на-Дону потушили пожар в цеху по производству окон - РИА Новости, 19.10.2024
В Ростове-на-Дону потушили пожар в цеху по производству окон
Пожар в Ростове-на-Дону, где горел цех по производству металлопластиковых окон, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T15:42
2024-10-19T15:42
2024-10-19T15:57
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел цех по производству металлопластиковых окон, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области."15:30 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в 13.37 мск загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону на улице 2-я Краснодарская 175. Площадь всего здания, где произошло возгорание, составляет 900 квадратных метров.Позже, в 14.20 мск, сообщалось, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров, а в 14.35 мск было ликвидировано открытое горение.Уточнялось, что в ликвидации огня были задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростовская область
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ростовская область
В Ростове-на-Дону потушили пожар в цеху по производству окон
МЧС: пожар в ростовском цеху по производству металлопластиковых окон потушили