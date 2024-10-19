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В Ростове-на-Дону потушили пожар в цеху по производству окон

В Ростове-на-Дону потушили пожар в цеху по производству окон - РИА Новости, 19.10.2024

В Ростове-на-Дону потушили пожар в цеху по производству окон

Пожар в Ростове-на-Дону, где горел цех по производству металлопластиковых окон, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T15:42

2024-10-19T15:42

2024-10-19T15:57

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горел цех по производству металлопластиковых окон, полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУМЧС РФ по Ростовской области."15:30 мск полная ликвидация", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в 13.37 мск загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону на улице 2-я Краснодарская 175. Площадь всего здания, где произошло возгорание, составляет 900 квадратных метров.Позже, в 14.20 мск, сообщалось, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров, а в 14.35 мск было ликвидировано открытое горение.Уточнялось, что в ликвидации огня были задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.

https://ria.ru/20241014/pozhar-1977881673.html

ростов-на-дону

россия

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Наталья Макарова

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ростовская область