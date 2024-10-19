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В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.10.2024
В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове, где горит цех по производству металлопластиковых окон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:55
2024-10-19T14:55
2024-10-19T14:55
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Ростове, где горит цех по производству металлопластиковых окон, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. "14:35 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Уточняется, что пожар произошел на улице 2-я Краснодарская, 175. Площадь всего здания, где произошло возгорание, составляет 900 квадратных метров. Сообщение о том, что загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону, поступило в 13:37 мск. В ликвидации огня задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение
В цехе по производству окон в Ростове-на-Дону ликвидировали открытое горение