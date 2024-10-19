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Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов - РИА Новости, 19.10.2024
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов
Пожар в Ростове-на-Дону, где горит цех по производству металлопластиковых окон, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:38
2024-10-19T14:38
2024-10-19T14:53
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горит цех по производству металлопластиковых окон, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области."…В 14:20 мск локализация на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар произошел на улице 2-я Краснодарская 175.Ранее сообщалось, что в 13:37 мск загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону. В ликвидации огня задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html
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ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов
Пожар в цехе по производству окон Ростове-на-Дону локализовали на 200 квадратах