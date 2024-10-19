https://ria.ru/20241019/pozhar-1978888020.html

Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов

Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов - РИА Новости, 19.10.2024

Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов

Пожар в Ростове-на-Дону, где горит цех по производству металлопластиковых окон, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:38

2024-10-19T14:38

2024-10-19T14:53

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978888400_11:0:1259:702_1920x0_80_0_0_50350da2a721026b6452c40960d82fde.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горит цех по производству металлопластиковых окон, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области."…В 14:20 мск локализация на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар произошел на улице 2-я Краснодарская 175.Ранее сообщалось, что в 13:37 мск загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону. В ликвидации огня задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978865032.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)