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Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов - РИА Новости, 19.10.2024
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14:38 19.10.2024 (обновлено: 14:53 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978888020.html
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов - РИА Новости, 19.10.2024
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов
Пожар в Ростове-на-Дону, где горит цех по производству металлопластиковых окон, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:38
2024-10-19T14:53
происшествия
ростов-на-дону
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горит цех по производству металлопластиковых окон, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области."…В 14:20 мск локализация на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении.Уточняется, что пожар произошел на улице 2-я Краснодарская 175.Ранее сообщалось, что в 13:37 мск загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону. В ликвидации огня задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html
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ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростов-на-Дону, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на площади 200 квадратов

Пожар в цехе по производству окон Ростове-на-Дону локализовали на 200 квадратах

© МЧС Ростовской области/TelegramСотрудники МЧС России локализовали пожар в промзоне в Ростове-на-Дону
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в промзоне в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© МЧС Ростовской области/Telegram
Сотрудники МЧС России локализовали пожар в промзоне в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Ростове-на-Дону, где горит цех по производству металлопластиковых окон, локализован на площади 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
"…В 14:20 мск локализация на 200 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Пожар на территории ангара строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар
Вчера, 04:57
Уточняется, что пожар произошел на улице 2-я Краснодарская 175.
Ранее сообщалось, что в 13:37 мск загорелась кровля цеха по производству металлопластиковых окон в Ростове-на-Дону. В ликвидации огня задействованы 4 автоцистерны и 20 пожарных, информации о пострадавших не поступало.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
Вчера, 09:43
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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