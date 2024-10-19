https://ria.ru/20241019/pozhar-1978885511.html

В Ростове-на-Дону загорелась кровля цеха по производству окон

В Ростове-на-Дону загорелась кровля цеха по производству окон - РИА Новости, 19.10.2024

В Ростове-на-Дону загорелась кровля цеха по производству окон

Кровля цеха по производству металлопластиковых окон горит в Ростове, пожар тушат 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:03

2024-10-19T14:03

2024-10-19T14:41

происшествия

ростов-на-дону

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт - РИА Новости. Кровля цеха по производству металлопластиковых окон горит в Ростове, пожар тушат 20 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области."В 13:37 мск сообщение о загорании кровли цеха по производству металлопластиковых окон", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте работают 4 автоцистерны, в ликвидации огня задействованы 20 пожарных. Площадь возгорания уточняется.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html

ростов-на-дону

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)