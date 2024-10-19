https://ria.ru/20241019/pozhar-1978865032.html

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре - РИА Новости, 19.10.2024

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре

Шесть человек пострадали при пожаре в центре социальной адаптации и ресоциализации в городе Тюмени, они госпитализированы, эвакуированы 77 человек, жертв нет,... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T09:43

2024-10-19T09:43

2024-10-19T09:49

происшествия

тюмень

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали при пожаре в центре социальной адаптации и ресоциализации в городе Тюмени, они госпитализированы, эвакуированы 77 человек, жертв нет, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области."На Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы. Для обогрева людей привлекались 2 автобуса и подвижный пункт. Жертв нет", - указано в в сообщении.Уточняется, что возгорание потушено на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html

тюмень

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)