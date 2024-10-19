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В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре - РИА Новости, 19.10.2024
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09:43 19.10.2024 (обновлено: 09:49 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978865032.html
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре - РИА Новости, 19.10.2024
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
Шесть человек пострадали при пожаре в центре социальной адаптации и ресоциализации в городе Тюмени, они госпитализированы, эвакуированы 77 человек, жертв нет,... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T09:43
2024-10-19T09:49
происшествия
тюмень
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали при пожаре в центре социальной адаптации и ресоциализации в городе Тюмени, они госпитализированы, эвакуированы 77 человек, жертв нет, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области."На Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы. Для обогрева людей привлекались 2 автобуса и подвижный пункт. Жертв нет", - указано в в сообщении.Уточняется, что возгорание потушено на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html
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происшествия, тюмень, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюмень, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре, эвакуированы 77 человек

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 19 окт – РИА Новости. Шесть человек пострадали при пожаре в центре социальной адаптации и ресоциализации в городе Тюмени, они госпитализированы, эвакуированы 77 человек, жертв нет, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
"На Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы. Для обогрева людей привлекались 2 автобуса и подвижный пункт. Жертв нет", - указано в в сообщении.
Уточняется, что возгорание потушено на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.
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