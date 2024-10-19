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В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар - РИА Новости, 19.10.2024
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04:57 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар - РИА Новости, 19.10.2024
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар
Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:57
2024-10-19T04:57
происшествия
коммерческая недвижимость
калининградская область
россия
черняховск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат крупный пожар в Калининградской области. В Черняховске горел ангар строящегося завода по производству картофеля фри на площади 2 тысячи квадратных метров. Позднее сообщалось, что пожар локализован на 5 тысячах квадратных метров, было повреждено девять ангаров. "Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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калининградская область
россия
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происшествия, коммерческая недвижимость, калининградская область, россия, черняховск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Калининградская область, Россия, Черняховск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар

Пожар в Калининградской области полностью ликвидировали спасатели МЧС

© Фото : Прокуратура Калининградской областиПожар на территории ангара строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховске Калининградской области
Пожар на территории ангара строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : Прокуратура Калининградской области
Пожар на территории ангара строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховске Калининградской области
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат крупный пожар в Калининградской области. В Черняховске горел ангар строящегося завода по производству картофеля фри на площади 2 тысячи квадратных метров. Позднее сообщалось, что пожар локализован на 5 тысячах квадратных метров, было повреждено девять ангаров.
"Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Пожар на территории ангара строящегося завода по производству картофеля фри в Черняховске Калининградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Данных о пострадавших при пожаре в Калининградской области нет
18 октября, 19:54
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКалининградская областьРоссияЧерняховскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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