https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html

В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар

В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар - РИА Новости, 19.10.2024

В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар

Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T04:57

2024-10-19T04:57

2024-10-19T04:57

происшествия

коммерческая недвижимость

калининградская область

россия

черняховск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978827400_0:244:1600:1144_1920x0_80_0_0_c0bdb7745fccc0b566418bbeab32e182.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат крупный пожар в Калининградской области. В Черняховске горел ангар строящегося завода по производству картофеля фри на площади 2 тысячи квадратных метров. Позднее сообщалось, что пожар локализован на 5 тысячах квадратных метров, было повреждено девять ангаров. "Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241018/pozhar-1978826892.html

калининградская область

россия

черняховск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коммерческая недвижимость, калининградская область, россия, черняховск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)