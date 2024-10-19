https://ria.ru/20241019/pozhar-1978852554.html
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар - РИА Новости, 19.10.2024
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар
Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T04:57
2024-10-19T04:57
2024-10-19T04:57
происшествия
коммерческая недвижимость
калининградская область
россия
черняховск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978827400_0:244:1600:1144_1920x0_80_0_0_c0bdb7745fccc0b566418bbeab32e182.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пожар в Калининградской области на площади 5 тысяч квадратных метров полностью ликвидирован, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщало, что спасатели тушат крупный пожар в Калининградской области. В Черняховске горел ангар строящегося завода по производству картофеля фри на площади 2 тысячи квадратных метров. Позднее сообщалось, что пожар локализован на 5 тысячах квадратных метров, было повреждено девять ангаров. "Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241018/pozhar-1978826892.html
калининградская область
россия
черняховск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978827400_0:4:1600:1204_1920x0_80_0_0_8a832b632d71add2b8284ba538bf70e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, калининградская область, россия, черняховск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Калининградская область, Россия, Черняховск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининградской области полностью ликвидировали крупный пожар
Пожар в Калининградской области полностью ликвидировали спасатели МЧС